الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته تحسبًا لهجمات صاروخية محتملة من حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيورت، إن الجيش الإسرائيلي أعلن رفع مستوى الجاهزية تحسباً لهجمات صاروخية محتملة من حزب الله، كما أكد جيش الاحتلال استمراره في مراقبة التطورات على الساحة اللبنانية، وذلك في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني تراجعاً ملحوظاً في وتيرة العمليات العسكرية المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وأضاف أنه ميدانياً، سُجل انخفاض في عدد الغارات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح، بعدما استهدفت عدة بلدات جنوبية بينها كفربنيت وتبنين، بالتزامن مع تراجع نشاط الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، ما يعكس حالة من الهدوء الحذر في الميدان.

وتابع أنه سياسيا أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي أدى إلى موجة نزوح إضافية، مشيراً إلى أن بيروت وصيدا بلغتا الحد الأقصى من القدرة الاستيعابية للنازحين، كما شهدت بيروت سلسلة لقاءات أجراها السفير الأمريكي مع كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث تداعيات التطورات الإقليمية.