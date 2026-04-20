قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جولة خليجية .. الشرع يزور السعودية ويلتقي ولي العهد
محلل سياسي : الميليشيات عقبة شائكة في ملف المفاوضات بين إيران وأمريكا
مفاجآت في ملف مفاوضات إيران وأمريكا .. سعيد : اتفاق محتمل شبيه بـ2015
عبد المنعم سعيد : ترامب مضطرب ويقود قراراته دون فريق دعم سياسي .. فيديو
الخارجية : تنسيق مع الإمارات لمعرفة سبب وفاة الطبيب ضياء العوضي
الأهلي يهزم زد وديًا بثلاثية استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.. صور
جدل مصطنع | حزب النور يرفض دعوات حظر النقاب في الأماكن العامة
خاص بوقف إطلاق النار .. إقرار بند قطري طارئ من الاتحاد البرلماني الدولي
ضغط أمريكي مفاجئ .. واشنطن تطلب من لبنان إلغاء قانون يجرّم التواصل مع إسرائيل
الوضع حرج | تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر .. خاص
أزمة فيديو 4K بين تعقيدات التراخيص القانونية وتكلفة الإنتاج التقني.. تفاصيل
ترامب : القيادة الإيرانية أرسلت مئات السفن إلى أمريكا للحصول على النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البترول: زيادة صافي الربح لشركة خدمات البترول الجوية PAS في 2025

وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية (PAS)
وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية (PAS)
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية (PAS) على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتدريب الكوادر الفنية والطيارين وتأهيلهم وفق أعلى المستويات العالمية، كما وجه الوزير الشكر لمجلس إدارة الشركة ولجميع العاملين، مشيداً بالأداء المتميز الذي حققته الشركة خلال العام الماضي والذي تمثل في تحديث أسطول الشركة والوفاء بالتعاقدات وزيادة صافي الربح .

كما شدد على ضرورة مواصلة وضع سلامة العاملين والعمليات على رأس الأولويات، ومؤكداً على دعم الوزارة الكامل لخطط التوسع التي تتبناها الشركة، مع ضرورة التنسيق المستمر  مع الوزارات المعنية والبحث عن فرص واعدة، بما يضمن تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة.

واستعرض اللواء طيار إيهاب عبدالمقصود رئيس شركة خدمات البترول الجوية نتائج أعمالها عن عام 2025، مؤكداً استمرارها في تعزيز دورها كشركة وطنية رائدة في تقديم خدمات النقل الجوي المتخصص  لدعم نشاط قطاع البترول والثروة المعدنية ، إلى جانب دورها في تقديم خدمات النقل الجوي داخلياً وخارجياً ودعم قطاعات السياحة والاستثمار .

واضاف أن إجمالي أسطولها يبلغ 39 طائرة، منها 31 طائرة هليكوبتر و8 طائرات جناح ثابت، مع مواصلة تنفيذ خطة التحديث المستمر للأسطول،  من خلال طائرات حديثة طراز Agusta AW169، على أن تنضم إلى أسطول الشركة تباعًا بدءًا من مارس 2027 .

وفيما يتعلق بنشاط الهليكوبتر، فقد نجحت الشركة خلال عام 2025 في تنفيذ رحلات قطاع البترول لنقل الاطقم والمعدات الي المواقع والمنصات البرية والبحرية طبقًا للعقود السارية بنسبة 100%، إلى جانب تنفيذ 21 طلعة إخلاء طبي في أزمنة قياسية .

كما قامت الشركة بتمديد التعاقد مع شركة فلاي أويا الليبية لتشغيل 3 طائرات هليكوبتر  طراز AW139 لصالح شركة مليتة للنفط والغاز وشركة إيني الإيطالية من ليبيا ومالطا، فضلاً عن التعاقد على تأجير طائرة هليكوبتر إضافية من طراز Bell 412 لصالح الشركة الليبية لمدة عامين ،  كما أتمت الشركة بنجاح، في 30 يونيو 2025، عملياتها في نيجيريا بالتعاون مع شركة بريستو لصالح شركة شيفرون، بعد ثلاث سنوات عمل متتالية  

وفي نشاط الجناح الثابت واصلت الشركة تنفيذ الرحلات المطلوبة لقطاع البترول وفقًا للعقود السارية، إلى جانب تنفيذ رحلات دولية وإقليمية متنوعة منها بيروت ومونتنجرو وجدة والعقبة، فضلاً عن تنفيذ 112 رحلة عمرة القاهرة/جدة/القاهرة، وتنفيذ رحلات لصالح شركة بتروجت إلى نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وبالنسبة لنشاط الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات ، اوضح أن الشركة تواصل أداء دورها كمركز معتمد من سلطة الطيران المدني المصري، ومعتمد كذلك من شركة ليوناردو الإيطالية المصنعة لطائرات الهليكوبتر، لتقديم خدمات الصيانة لأسطولها وللغير ، كما تم تجديد اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (GACA) لتقديم خدمات الصيانة للطائرات .

وأشار إلى أن أعمال الصيانة والإصلاح والعمرات يتم تنفيذها من خلال منظومة متكاملة من 8 مواقع، بالإضافة إلى 15 ورشة متنوعة بمطار القاهرة ، بما أسهم في تحقيق وفر في التكاليف، والحفاظ على صلاحية الطائرات المطلوبة لتنفيذ العقود داخل وخارج مصر ، فيما قامت الشركة بتقديم خدمات الإصلاح لعدد من الشركات في مقدمتها مصر للطيران، وإير كايرو، وفلاي إيجيبت، وسمارت، ونسمة للطيران .

واضاف أن الشركة قامت بإنشاء أكاديمية تدريب طيران الهليكوبتر بالتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، لأول مرة  في مصر ، وبعد الحصول على الاعتمادات اللازمة من سلطة الطيران المدني المصري،جهزت الشركة مركز تدريب متكامل واعتماده، واعتماد البرامج التدريبية، والتعاقد على جهاز محاكاة حديث، إلى جانب تأهيل المدربين من طياري الشركة دولياً ، و أطلقت أول برنامج لتدريب طياري الهليكوبتر في أكتوبر 2025 بشقيه النظري والعملي لتخريج أول دفعة في يوليو 2026.

وفي نشاط التدريب الفني، حصلت الشركة على اعتماد سلطة الطيران المدني المصري بما يتيح لها تقديم خدمات التدريب الفني على صيانة الطائرات وأجزائها للعاملين بالشركة وللغير، وهو ما يسهم في خفض تكاليف تدريب القطاع الفني، إلى جانب تحقيق إيرادات إضافية من هذه الخدمات.

وقد نفذ أسطول الشركة خلال عام 2025 قرابة 36 الف ساعة طيران، مقابل قرابة 31 الف ساعة طيران عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 15.7%، تم خلالها نقل ما يقرب من 750 ألف راكب .

وبالنسبة للمؤشرات المالية، بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 200 مليون دولار  بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادته من 100 مليون دولار إلى 200 مليون دولار ، و حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 161.3 مليون دولار، مقابل 147.5 مليون دولار عام 2024، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب 45.9 مليون دولار ، مقابل 40.7 مليون دولار في العام السابق.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة، حققت الشركة هدف “صفر حوادث”، بإجمالي 4 ملايين ساعة عمل آمنة دون تسجيل حوادث أو وفيات. كما بلغ إجمالي ساعات التدريب 13,245 ساعة تدريب داخلي وخارجي لعدد 1500 متدرب.

وفي إطار التزام الشركة بالمعايير الدولية المنظمة لقطاع الطيران، انضمت إلى برنامج خفض وتعويض الانبعاثات الكربونية للرحلات الدولية (CORSIA) التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”، مع الالتزام بخفض معدلات استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 2% سنويًا، وعدم تجاوز الحد الأقصى للانبعاثات وفقًا لمتطلبات البرنامج.

البترول وزير البترول وزارة البترول التعدين النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

اجازة 25 أبريل

السبت أم الخميس؟..موعد إجازة 25 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى في مصر رسميًا

موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى في مصر رسميًا

زين الدين زيدان

عقول بملايين الدولارات.. أغنى المدربين في كرة القدم

الهواتف البسيطة

نمو مفاجئ في سوق الهواتف البسيطة على حساب السمارت فون .. ما السر؟

بالصور

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد