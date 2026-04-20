البترول: زيادة صافي الربح لشركة خدمات البترول الجوية PAS في 2025

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية (PAS) على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتدريب الكوادر الفنية والطيارين وتأهيلهم وفق أعلى المستويات العالمية، كما وجه الوزير الشكر لمجلس إدارة الشركة ولجميع العاملين، مشيداً بالأداء المتميز الذي حققته الشركة خلال العام الماضي والذي تمثل في تحديث أسطول الشركة والوفاء بالتعاقدات وزيادة صافي الربح .

كما شدد على ضرورة مواصلة وضع سلامة العاملين والعمليات على رأس الأولويات، ومؤكداً على دعم الوزارة الكامل لخطط التوسع التي تتبناها الشركة، مع ضرورة التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية والبحث عن فرص واعدة، بما يضمن تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة.

واستعرض اللواء طيار إيهاب عبدالمقصود رئيس شركة خدمات البترول الجوية نتائج أعمالها عن عام 2025، مؤكداً استمرارها في تعزيز دورها كشركة وطنية رائدة في تقديم خدمات النقل الجوي المتخصص لدعم نشاط قطاع البترول والثروة المعدنية ، إلى جانب دورها في تقديم خدمات النقل الجوي داخلياً وخارجياً ودعم قطاعات السياحة والاستثمار .

واضاف أن إجمالي أسطولها يبلغ 39 طائرة، منها 31 طائرة هليكوبتر و8 طائرات جناح ثابت، مع مواصلة تنفيذ خطة التحديث المستمر للأسطول، من خلال طائرات حديثة طراز Agusta AW169، على أن تنضم إلى أسطول الشركة تباعًا بدءًا من مارس 2027 .

وفيما يتعلق بنشاط الهليكوبتر، فقد نجحت الشركة خلال عام 2025 في تنفيذ رحلات قطاع البترول لنقل الاطقم والمعدات الي المواقع والمنصات البرية والبحرية طبقًا للعقود السارية بنسبة 100%، إلى جانب تنفيذ 21 طلعة إخلاء طبي في أزمنة قياسية .

كما قامت الشركة بتمديد التعاقد مع شركة فلاي أويا الليبية لتشغيل 3 طائرات هليكوبتر طراز AW139 لصالح شركة مليتة للنفط والغاز وشركة إيني الإيطالية من ليبيا ومالطا، فضلاً عن التعاقد على تأجير طائرة هليكوبتر إضافية من طراز Bell 412 لصالح الشركة الليبية لمدة عامين ، كما أتمت الشركة بنجاح، في 30 يونيو 2025، عملياتها في نيجيريا بالتعاون مع شركة بريستو لصالح شركة شيفرون، بعد ثلاث سنوات عمل متتالية

وفي نشاط الجناح الثابت واصلت الشركة تنفيذ الرحلات المطلوبة لقطاع البترول وفقًا للعقود السارية، إلى جانب تنفيذ رحلات دولية وإقليمية متنوعة منها بيروت ومونتنجرو وجدة والعقبة، فضلاً عن تنفيذ 112 رحلة عمرة القاهرة/جدة/القاهرة، وتنفيذ رحلات لصالح شركة بتروجت إلى نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وبالنسبة لنشاط الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات ، اوضح أن الشركة تواصل أداء دورها كمركز معتمد من سلطة الطيران المدني المصري، ومعتمد كذلك من شركة ليوناردو الإيطالية المصنعة لطائرات الهليكوبتر، لتقديم خدمات الصيانة لأسطولها وللغير ، كما تم تجديد اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (GACA) لتقديم خدمات الصيانة للطائرات .

وأشار إلى أن أعمال الصيانة والإصلاح والعمرات يتم تنفيذها من خلال منظومة متكاملة من 8 مواقع، بالإضافة إلى 15 ورشة متنوعة بمطار القاهرة ، بما أسهم في تحقيق وفر في التكاليف، والحفاظ على صلاحية الطائرات المطلوبة لتنفيذ العقود داخل وخارج مصر ، فيما قامت الشركة بتقديم خدمات الإصلاح لعدد من الشركات في مقدمتها مصر للطيران، وإير كايرو، وفلاي إيجيبت، وسمارت، ونسمة للطيران .



واضاف أن الشركة قامت بإنشاء أكاديمية تدريب طيران الهليكوبتر بالتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، لأول مرة في مصر ، وبعد الحصول على الاعتمادات اللازمة من سلطة الطيران المدني المصري،جهزت الشركة مركز تدريب متكامل واعتماده، واعتماد البرامج التدريبية، والتعاقد على جهاز محاكاة حديث، إلى جانب تأهيل المدربين من طياري الشركة دولياً ، و أطلقت أول برنامج لتدريب طياري الهليكوبتر في أكتوبر 2025 بشقيه النظري والعملي لتخريج أول دفعة في يوليو 2026.

وفي نشاط التدريب الفني، حصلت الشركة على اعتماد سلطة الطيران المدني المصري بما يتيح لها تقديم خدمات التدريب الفني على صيانة الطائرات وأجزائها للعاملين بالشركة وللغير، وهو ما يسهم في خفض تكاليف تدريب القطاع الفني، إلى جانب تحقيق إيرادات إضافية من هذه الخدمات.

وقد نفذ أسطول الشركة خلال عام 2025 قرابة 36 الف ساعة طيران، مقابل قرابة 31 الف ساعة طيران عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 15.7%، تم خلالها نقل ما يقرب من 750 ألف راكب .

وبالنسبة للمؤشرات المالية، بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 200 مليون دولار بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادته من 100 مليون دولار إلى 200 مليون دولار ، و حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 161.3 مليون دولار، مقابل 147.5 مليون دولار عام 2024، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب 45.9 مليون دولار ، مقابل 40.7 مليون دولار في العام السابق.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة، حققت الشركة هدف “صفر حوادث”، بإجمالي 4 ملايين ساعة عمل آمنة دون تسجيل حوادث أو وفيات. كما بلغ إجمالي ساعات التدريب 13,245 ساعة تدريب داخلي وخارجي لعدد 1500 متدرب.

وفي إطار التزام الشركة بالمعايير الدولية المنظمة لقطاع الطيران، انضمت إلى برنامج خفض وتعويض الانبعاثات الكربونية للرحلات الدولية (CORSIA) التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”، مع الالتزام بخفض معدلات استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 2% سنويًا، وعدم تجاوز الحد الأقصى للانبعاثات وفقًا لمتطلبات البرنامج.