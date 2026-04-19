وزير البترول يتفقد الحفار EDC 73 بالصحراء الغربية ويؤكد استمرار الإنتاج على مدار 24 ساعة

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة تفقدية لموقع الحفار (EDC 73) التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة عجيبة للبترول بمنطقة مليحة في إطار جولته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية.

وخلال الزيارة، حرص الوزير على التواجد وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكدًا أن مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمنًا دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين، ومؤكدًا ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، باعتبار سلامة العاملين أولوية قصوى.

كما حرص الوزير على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار (EDC 73).

ويُشار إلى أن الحفار يقوم حاليًا بحفر البئر التنموية “شمال لوتس العميق 2” بمنطقة مليحة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الحفر والإكمال خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يوميًا، بالإضافة إلى 2 مليون قدم مكعب من الغاز