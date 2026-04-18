وزير البترول يتفقد حقول إنتاج خالدة ويشيد بتطبيق النظم الحديثة في تنفيذ عمليات الحفر

خلال جولته الميدانية بحقول الصحراء الغربية، تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مواقع الإنتاج بحقل سلام التابع لشركة خالدة للبترول، التي تعد أعلي الشركات انتاجا للبترول للخام في مصر، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة وهيئة البترول وإيجاس.

وأكد الوزير أن شركة خالدة تمثل نموذجاً ناجحاً في تطبيق انظمة تعاقدية حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا العالمية، تقوم على الأداء الفعلي، بما يسرع تنفيذ خطط حفر الآبار وتقليل النفقات، ويدعم زيادة الإنتاج، ويسهم في نقل التقنيات الحديثة ورفع الكفاءة التشغيلية ، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لكافة الخطط التي تستهدف الإسراع بربط الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إذ إن جميع هذه الجهود تكتسب أهمية كبيرة في توفير إنتاج محلي يدعم تأمين احتياجات الدولة .

وافتتح الوزير ورش اصلاح الكابلات للطلمبات الغاطسة ESP والمعدات السطحية والتي طورتها شركة خالدة لرفع كفاءة عمليات الاصلاح محققة وفورات مالية هامة الي جانب دعم عمليات تشغيل الآبار واستمرارية الإنتاج وخدمة شركات البترول الأخري ، وأشاد الوزير بالمستوي الفني والتقني الذي يضاهي الشركات العالمية.





كما وجه الوزير بتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين شركات الصحراء الغربية، وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يعزز الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مواقع العمل .

و خلال الجولة استمع الوزير الي شرح من المهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول والمدير التنفيذي، أوضح فيه أن الشركة وضعت خطةً استباقيةً لزيادة معدلات الإنتاج وتسريع وتيرة التنفيذ قبل حلول فصل الصيف، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة جاسكو.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار تمكين الشركة من دفع كميات أكبر من إنتاجها من الغاز إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بما يُسهم في تلبية الطلب المتزايد خلال الصيف، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطة جرى بالتعاون مع الشركات الشقيقة، وعلى رأسها بتروجت، التي أسهمت في الإسراع بتنفيذ خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية، بما مكَّن الشركة من تسريع ربط كميات إضافية بالشبكة القومية للغاز قبل الصيف بنحو ثلاثة أشهر.

وأشار المهندس معتز عاطف إلى أن شركة خالدة تواصل ريادتها في تطبيق النماذج الحديثة لإدارة العمليات، إذ كان لها السبق في تنفيذ نظام اتفاقيات الخدمة من خلال تطبيق العقود القائمة على الأداء، وفقًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن خالدة بدأت بالفعل تطبيق هذا النموذج مطلع العام الحالي، كما جرى تطبيقه مع شركة هاليبرتون، ويجري العمل حاليًا على تطبيقه مع شركة SLB.

وأضاف أن نتائج تطبيق العقود القائمة على الأداء ضمن منظومة اتفاقيات الخدمة تؤكد نجاح هذا النموذج في زيادة الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي وخفض النفقات ورفع معدلات الأداء والإنتاج.

وأوضح أنه منذ إسناد عقد خدمات الحفر المتكاملة (IDS)، جرى الانتهاء من 19 بئرًا، جميعها عبر شركة هاليبرتون، إلى جانب بئر يجري تنفيذه حاليًا بواسطة هاليبرتون، وبئر آخر يجري الإعداد لحفره بواسطة شركة SLB.

وأشار إلى أن النتائج المحققة في الآبار المنفَّذة أظهرت وفورات مالية بلغت قرابة 8 ملايين دولار مقارنةً بالخطة.

وأضاف رئيس الشركة، أن فرق العمل نجحت في تسريع معدلات التنفيذ وتقليص المدة الزمنية بنحو 23.4 يومًا، والانتهاء من 11 بئرًا من أصل 19 قبل الجدول الزمني المحدد، فضلًا عن تحقيق 8 آبار أداءً قياسيًا بوصفها الأفضل على مستوى الحقول من حيث سرعة التنفيذ وكفاءته، مؤكدًا أن هذه النتائج تمثل نموذجًا ناجحًا للعمل التكاملي بين خالدة وشركات الخدمات العالمية، وتعكس جدوى التوسع في تطبيق العقود القائمة على الأداء.