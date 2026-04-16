رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
اقتصاد

وزير البترول يفتتح مؤتمر PACE 2026 لربط طلاب هندسة بالصناعة العملية

أمل مجدى

افتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات مؤتمر ومعرض PACE 2026، الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول العالمية (SPE) في مصر، من خلال شبكة فروعها الطلابية.

ويُعد المؤتمر أكبر تجمع فني طلابي في الشرق الأوسط في مجال البترول، ومنصة مهمة تجمع طلاب هندسة البترول والخريجين الجدد مع خبراء ومتخصصي قطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز التعلم الفني، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، ودعم الانفتاح على سوق العمل، ورفع جاهزية الكوادر الشابة للمسارات الفنية والمهنية.

ويشارك في المؤتمر طلاب الفروع السبعة لجمعية مهندسي البترول في مصر، ممثلين لجامعات القاهرة والإسكندرية والأزهر والسويس، إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة البريطانية، وجامعة المستقبل.

وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن قطاع البترول والغاز سيظل من الركائز الأساسية في مزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، موجهاً رسالة طمأنة للطلاب بأنهم اختاروا مجالاً واعداً يتمتع بفرص مستقبلية قوية.

وأشار إلى أن التعاون بين الجامعات وصناعة البترول والحكومة يمثل نموذجاً عملياً للتكامل المطلوب لدفع هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن النجاح لا يعتمد فقط على التكنولوجيا والبنية الأساسية، بل يرتكز بالأساس على العنصر البشري، مع أهمية تعزيز الابتكار والتفكير النقدي.

وخلال جلسة حوارية مع طلاب هندسة البترول، أوضح الوزير أن القطاع يشهد مرحلة تحول استراتيجي ترتكز على العلم والتكنولوجيا، والشراكات الدولية، وتحسين مناخ الاستثمار.

واستعرض أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تراجع الإنتاج المحلي نتيجة تراكم مستحقات الشركاء، وما ترتب عليه من تباطؤ الاستثمارات، مشيراً إلى نجاح القطاع في معالجة جذور الأزمة واستعادة ثقة الشركاء من خلال ثلاث أولويات رئيسية: خفض المتأخرات، والالتزام بالسداد الشهري، وتحسين بيئة الاستثمار عبر حوافز جديدة ونماذج تعاقدية أكثر مرونة.

وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن إنهاء ملف المتأخرات وعودة الاستثمارات، بما انعكس إيجاباً على معدلات الإنتاج.

وفي مجال الاستكشاف، أشار إلى التوسع في استخدام أحدث تقنيات المسح السيزمي في البحر المتوسط وجنوب الصحراء الغربية، بما يسهم في توفير بيانات جيولوجية عالية الجودة تدعم فرص تحقيق اكتشافات جديدة، إلى جانب تنفيذ برامج حفر مكثفة مع دخول أجهزة حفر جديدة تباعاً.

كما شدد على أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، والانفتاح على تطبيق تقنيات مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، مع ضرورة تطوير نماذج اقتصادية جاذبة تشجع الشركاء على الاستثمار في هذه المجالات.

وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، أكد أهمية تنويع مصادر الطاقة، مستهدفاً رفع مساهمتها إلى نحو 42% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيسهم في خفض استهلاك الغاز في توليد الكهرباء، وتوجيهه إلى استخدامات ذات قيمة مضافة أعلى مثل التصدير والصناعات البتروكيماوية.

وأضاف أن وجود كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر يعكس جاذبية السوق المصرية وقوة فرص الاستثمار بها.

وأكد أن رؤية العمل في القطاع تقوم على وضع استراتيجية واضحة، وتوفير بيئة عمل داعمة، وتعزيز الشراكات والعمل الجماعي، إلى جانب دعم التعلم المستمر والبحث والابتكار والتكنولوجيا في اتخاذ القرار.

وفي ختام الجلسة، أعرب الوزير عن تقديره لتنظيم المؤتمر والتعاون مع جمعية مهندسي البترول العالمية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة وأستاذ الفيزياء، والدكتورة هالة السعيد، مستشار الجامعة ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور أحمد البنبي، رئيس قسم هندسة البترول والطاقة، إلى جانب عدد من رؤساء شركات الطاقة العالمية العاملة في مصر.

ويُقام المؤتمر برعاية عدد من كبرى شركات البترول العالمية العاملة في مصر، منها يونايتد إنرجي جروب، وSLB، وكايرون، وBGS لخدمات الطاقة، إضافة إلى رعاة تقنيين من الشركات المصرية والعالمية، تشمل أباتشي، وبيكر هيوز، وويذرفورد، والحفر المصرية (EDC)، وإيثيدكو، وأنتون إنرجي، وتام أويل فيلد سيرفيسز، وOPA Energy، وWell Experts، وEMEC، وأكسيس ميدل إيست أويل سيرفيسز، وتطوير، وعالم الصحراء للخدمات البترولية.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

الانتفاخات

زيت منسي يدمر السوائل والانتفاخات ويحسن الهضم .. لن تتوقعه

المناعة

للحماية من الأمراض .. إليك أفضل الأطعمة لتقوية المناعة

الزهايمر

عشبة غير متوقعة تحمي من الزهايمر وضعف الذاكرة

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد