وفاة مدير التصوير أسامة الليثي والمهن السينمائية تنعاه

رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، مدير التصوير أسامة الليثي، وحرضت نقابة المهن السينمائية على نعيه بمنشور عبر فيسبوك.

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية، عبر فيسبوك: «نقابة المهن السينمائية.. تنعي الزميل مدير التصوير/ أسامة الليثي .. بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم».

وفاة أسامة الليثي

وتابعت نقابة المهن السينمائية: «ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل مدير التصوير/ أسامة الليثي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.

جنازة أسامة الليثي

وأضافت النقابة: «الجنازة: غداً الثلاثاء الموافق 9/6/2026 بعد صلاة الظهر بمسجد الأمين - حدائق حلوان والدفن بمقابر 15 مايو .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».