نقابة السينمائيين تنعى مدير التصوير أسامة الليثي وتعلن موعد الجنازة

أعلنت نقابة المهن السينمائية وفاة مدير التصوير أسامة الليثي، وسط حالة من الحزن بين زملائه وأصدقائه في الوسط الفني، كما كشفت عن موعد ومكان تشييع الجثمان.

بيان نقابة المهن السينمائية

ونعت النقابة الراحل في بيان رسمي، أعربت خلاله عن خالص تعازيها لأسرته ومحبيه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وجاء في بيان النقابة: «تنعى نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير أسامة الليثي»، مستشهدة بقوله تعالى: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وأوضحت النقابة أن صلاة الجنازة ستُقام غدًا الثلاثاء 9 يونيو، عقب صلاة الظهر بمسجد الأمين في حدائق حلوان، على أن يُوارى جثمان الراحل الثرى بمقابر 15 مايو.

كما تقدم نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة بخالص المواساة لأسرة الفقيد، مؤكدين مشاركتهم لهم الأحزان في هذا المصاب الأليم.