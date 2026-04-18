الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير البترول: جاهزون لتأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف

وزير البترول يتفقد مواقع إنتاج البترول والغاز والحفارات العاملة بالصحراء الغربية
وزير البترول يتفقد مواقع إنتاج البترول والغاز والحفارات العاملة بالصحراء الغربية
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، الجاهزية الكاملة لتأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمواقع إنتاج البترول والغاز والحفارات العاملة بالصحراء الغربية، اليوم السبت، يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول، استهلها بزيارة حقول مليحة التابعة لشركة عجيبة للبترول، بمشاركة قيادات شركة إيني الإيطالية شريك قطاع البترول.

وتابع الوزير- خلال الجولة التفقدية- تقدم الأعمال بمشروع توسعات محطة مليحة لمعالجة الغاز (المرحلة الثانية)، والذي يُنفذ بالتعاون بين شركات عجيبة وبتروجت وSLB العالمية، بهدف إضافة كميات جديدة من الغاز إلى الإنتاج المحلي قبل ذروة الاستهلاك الصيفي، بما يتيح ربط آبار جديدة على خريطة الإنتاج.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع لزيادة إنتاج الغاز من الصحراء الغربية، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من المرحلة الثانية قبل 30 يونيو المقبل؛ لما تمثله من إضافة مهمة لإمدادات الطاقة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة مع تزايد الطلب خلال فصل الصيف.

كما شدد الوزير على أن السلامة والصحة المهنية تأتي في مقدمة الأولويات، لا سيما مع تكثيف الأعمال وزيادة أعداد العاملين بالمشروع إلى نحو 5 آلاف عامل يعملون على مدار الساعة، وضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة، وتعزيز ثقافة الإبلاغ رغم ضغوط تسريع التنفيذ.

وأشار إلى حرص الوزارة، بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، على تقديم الدعم الفوري؛ لتذليل أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أهمية تطبيق نماذج التعاقد الحديثة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تسريع التنفيذ ورفع الكفاءة، وتعزيز التكامل بين شركات الإنتاج وشركات الخدمات والتكنولوجيا؛ دعمًا لخطط زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس عبدالسلام المنزلاوي، رئيس شركة عجيبة للبترول، حول موقف تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مليحة، والذي أوضح أن الطاقة الاستيعابية للمشروع تبلغ 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بما يزيد على 3 أضعاف طاقة المرحلة الأولى، وهو ما سيسهم في رفع إجمالي إنتاج الشركة إلى نحو 125 مليون قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي (2026-2027) مقارنة بنحو 55 مليون قدم مكعب حاليًا، مع بلوغ نسبة تنفيذ المشروع 79%.

كما استعرض رئيس الشركة خطة الزيادة العاجلة للإنتاج حتى يوليو 2026، والتي تتضمن حفر 11 بئرًا جديدة، وتنفيذ 26 عملية صيانة وإصلاح آبار، بما يحقق زيادة متوقعة تقارب 10 آلاف برميل مكافئ يوميًا من الزيت والغاز.

وتفقد الوزير، الحفار البترولي EDC-41 التابع لشركة الحفر المصرية، والذي ينفذ أعمال حفر بئر “جاردن-2” بمنطقة مليحة، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بمعدلات أولية تُقدَّر بنحو 3 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا و500 برميل زيت خام يوميًا خلال نحو 15 يومًا.

وصعد الوزير إلى منصة الحفر، والتقى فرق العمل، واطمأن على سير العمليات، واستمع إلى شرح تفصيلي في هذا الصدد.

وحرص الوزير على الاستماع إلى العاملين ومقترحاتهم لتطوير الأداء والتغلب على التحديات، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح قطاع البترول، وأن جهود العاملين في مواقع الإنتاج على مدار الساعة تُعد حجر الزاوية في تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، مع التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
