البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ

عُقدت الجمعية العامة لشركة «تاون جاس» لاعتماد نتائج أعمال عام 2025 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات القطاع، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير أن ما ينفذه العاملون بالشركة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى مبادرة «حياة كريمة» يُمثل إسهامًا محوريًا في دعم جهود التنمية الشاملة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى الجهود المتميزة التي تبذلها الشركة في التوسع بتوصيل الغاز إلى المناطق السكنية والصناعية، بما يعكس الدور التنموي لقطاع البترول وتكامله مع توجهات الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.

وشدد الوزير على أهمية التوسع الخارجي لشركات قطاع البترول، خاصة في الأسواق الأوروبية، مستشهدًا بتجربة «تاون جاس» في رومانيا، وموجهًا بإعداد خطة عمل واضحة بجدول زمني محدد لتعزيز هذا التوجه. كما وجّه بدراسة التوسع في تحويل جزء من أسطول السيارات للعمل بالكهرباء، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة.

وخلال الجمعية، استعرض المهندس محمد فتحي، رئيس الشركة، أبرز نتائج الأعمال، مؤكدًا أن «تاون جاس» تُعد من كبرى شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية في مصر، مع استمرار توسع قاعدة عملائها على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الشركة حققت خلال عام 2025 إجمالي إيرادات بلغ نحو 4.8 مليار جنيه، وصافي ربح تجاوز 340 مليون جنيه، بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى معدل نمو تحققه الشركة، مدفوعًا بزيادة معدلات التوصيل.

وأشار إلى توصيل الغاز إلى نحو 102 ألف وحدة سكنية، وحوالي 1000 عميل تجاري، و23 مخبزًا بلديًا مدعمًا، و6 عملاء صناعيين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد، ليصل إجمالي عدد العملاء إلى نحو 5 ملايين عميل، بما يمثل 34% من إجمالي مستخدمي الغاز الطبيعي في مصر.

وأضاف أن مشروعات «حياة كريمة» استحوذت على جانب كبير من نشاط الشركة، حيث تم تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز في 21 قرية بمركز أطفيح، وتشغيل نحو 35 ألف وحدة سكنية، إلى جانب توصيل الغاز لأكثر من 34 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

كما شاركت الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، من بينها تطوير حدائق الفسطاط، والمتحف المصري الكبير، ومنطقة المنتزه وحدائق أنطونيادس بالإسكندرية، وتوسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية، فضلًا عن الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية لمشروعات مستقبل مصر بالضبعة ومدينة أبو قير الجديدة.

واستعرض رئيس الشركة جهود تطوير منظومة خدمة العملاء، من خلال تطبيق نظام «الشباك الواحد» واستخدام الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات، إلى جانب تنفيذ مشروعات غير نمطية، مثل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وفي إطار التوسع الخارجي، أوضح أن الشركة استأنفت مطلع أبريل تنفيذ مشروعات توصيل الغاز في رومانيا، لتصبح أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ عبر فرعها في بوخارست، بعد اعتمادها من هيئة الطاقة الرومانية (ANRE).

كما أشار إلى حصول الشركة على شهادة «الشريك المتقدم» من شركة «سيمنز»، بما يتيح لها تجميع أنظمة التحكم للمحطات داخل مصر، إلى جانب تأسيس فرع جديد في المملكة العربية السعودية، والتقدم لمناقصات إنشاء شبكات الغاز.

ولفت إلى تنفيذ مشروع لأنظمة التحكم لصالح شركة «طاقة» في مدينة عمّان بالأردن، وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات التوصيل في مدينتي عمّان والزرقاء.

واختتم بأن الشركة نفذت نحو مليون أمر شغل خلال العام في خمس محافظات، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، ليصبح عام 2025 عامًا خاليًا من الإصابات، إلى جانب تأهيل 100 مهندس شاب للحصول على شهادات إدارة المشروعات ضمن خطة إعداد الكوادر.