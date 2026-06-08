محافظ الغربية يرسخ نهج التواصل المباشر مع المواطنين ويترجم الشكاوى إلى إجراءات تنفيذية

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية اللقاء الأسبوعي للمواطنين، بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ، حيث استمع إلى عدد من الطلبات والشكاوى المتنوعة، موجهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة بحثها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق القواعد المنظمة.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم عن قرب.

وتنوعت المطالب التي طرحها المواطنون بين احتياجات خدمية ومعيشية تمس حياتهم اليومية، مؤكدًا أن المحافظة تضع تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين في مقدمة أولوياتها، مع المتابعة المستمرة لكافة الملفات لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستجابة المطلوبة.

تحرك أمني عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن التواصل مع المواطنين يمثل أحد أهم أدوات التعرف على احتياجاتهم الحقيقية، مشددًا على أن العمل التنفيذي لا يتوقف عند تلقي الطلبات والشكاوى، بل يمتد إلى المتابعة المستمرة على أرض الواقع للتأكد من سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل نهجها القائم على القرب من المواطنين والاستماع إليهم باعتبارهم شريكًا أساسيًا في جهود التنمية وتحسين جودة الحياة.