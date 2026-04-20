مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البترول: المصرية للثروات المعدنية تنجح في تأكيد احتياطي يقدر بـ 200 ألف طن من خام الفوسفات

وزير البترول والثروة المعدنية يشهد أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية
وزير البترول والثروة المعدنية يشهد أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، وذلك بحضور قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو عليوة، رئيس الشركة، أهم مؤشرات الأداء، موضحًا أنه تم وضع أهداف محددة لرفع مستويات الإنتاج من المناجم المختلفة على مستوى الجمهورية، وزيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة لتلبية احتياجات السوق المحلي في العديد من الصناعات، مثل الأسمدة والسيراميك والدهانات، إلى جانب الصناعات التعدينية.

وأشار إلى أن خام الفوسفات يمثل النسبة الأكبر من إنتاج الشركة بنحو 76%، فيما تتوزع باقي الخامات، مثل الزنك والكاولين والفلسبار والكاولين الرملي والمنجنيز وأكسيد الحديد، في مناطق الصحراء الشرقية والبحر الأحمر وجنوب مصر.

وأوضح أن الشركة نجحت في تأكيد احتياطي يُقدّر بنحو 200 ألف طن من خام الفوسفات، بتركيزات تتراوح بين 24% و28% من أكسيد الفسفور، وذلك بمناجم السباعية شرق (4 و5) ومنجم أباظة-1. كما تم حفر أكثر من 5 آلاف متر في مناطق وادي الشغب وامتداداته، والتي أظهرت نتائج واعدة حتى الآن.

وفيما يتعلق بالإنتاج، بلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المختلفة كمنتج نهائي نحو 581 ألف طن، في مقدمتها خاما الفوسفات والزنك.

وفي مجال التسويق، حققت الشركة زيادة بنسبة 30% عن المستهدف، من خلال تسويق نحو 621 ألف طن من الخامات المختلفة، بقيمة بلغت 1.3 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة حققت إيرادات إجمالية تُقدّر بنحو 2 مليار جنيه، بزيادة 79% عن المستهدف، و39% مقارنة بالعام المالي السابق. كما بلغت إيرادات مبيعات الإنتاج من السلع والخدمات نحو 1.4 مليار جنيه، بزيادة 36% عن المستهدف، فيما سجلت تكاليف النشاط نحو 538 مليون جنيه، بانخفاض قدره 20 مليون جنيه عن المستهدف.

وبذلك، بلغ صافي أرباح الشركة نحو 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 178% عن المستهدف، و102% مقارنة بالعام المالي الماضي.

وفي إطار التوجه نحو الاستخدام الأمثل للموارد وخفض التكاليف، تدرس الشركة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمواقع العمل. كما كثّفت جهودها في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث سجلت نحو 470 ألف ساعة عمل دون وقوع إصابات.

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

أحمد حسن

تفاوض سيراميكا كيلوباترا مع الأهلي لهذا السبب ..أحمد حسن يكشف

كريستال بالاس

كريستال بالاس يتعادل سلبيا مع وست هام في الدوري الإنجليزي

الزمالك

سيف زاهر يكشف عن مفاجأة لجماهير الزمالك

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

