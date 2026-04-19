رئيس التحرير
طه جبريل
البترول: مودرن جاس انتهت من مشروعات «حياة كريمة» في 4 محافظات.. وتعاقدات جديدة بالسعودية

وزير البترول في اجتماع شركة مودرن جاس
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «مودرن جاس»، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي بالمحافظات الواقعة ضمن نطاق عملها، مشيدًا بجهود العاملين، لا سيما في تنفيذ خطة الشركة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث تم توصيل الغاز لأكثر من 190 قرية.

ووجّه الوزير بضرورة التوسع في  التصنيع المحلي وتقليل نسبة المكون المستورد في مهمات مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

كما أشار إلى نجاحات الشركة في تنفيذ مشروعاتها خارج مصر، واصفًا العاملين بها بأنهم «سفراء للقطاع»، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم لتعزيز توسع الشركة في الدول العربية والإفريقية، مع توجيهها بإعداد خطة عاجلة لهذا التوسع، بالتوازي مع تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس وائل جويد رئيس الشركة، نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في المؤشرات المالية والتشغيلية.

وأوضح أن الشركة حققت صافي ربح 209 ملايين جنيه، بنسبة نمو 49.6% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت إيرادات النشاط 4.169 مليار جنيه، بزيادة 14% عن عام 2024.

وأشار إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة بخدمة الغاز الطبيعي بمناطق امتياز الشركة إلى أكثر من 1.7 مليون وحدة في 10 محافظات، بما يعكس اتساع نطاق التغطية واستمرار التوسع في تقديم الخدمة.

وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في 4 محافظات هي الشرقية وقنا وسوهاج والإسماعيلية، بنسبة إنجاز 100%، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الريف المصري.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق مبادرة لتطوير مراكز خدمة العملاء بمختلف مناطق الامتياز، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، أوضح أن «مودرن جاس» نجحت في تعزيز تواجدها في المملكة العربية السعودية، من خلال التعاقد على مشروع مدينة «بنان» بالرياض لتوصيل الغاز إلى نحو 22.6 ألف وحدة سكنية، بمدة امتياز تصل إلى 33 عامًا، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي أعمال بلغت 11.8 مليون درهم.

وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري، أكد رئيس الشركة أن «مودرن جاس» تضع سلامة العاملين وتطوير الكوادر على رأس أولوياتها، حيث تم تنفيذ أكثر من 1600 فرصة تدريبية خلال عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى 4000 فرصة خلال عام 2026.

وكشف عن خطة طموحة للسنوات الخمس المقبلة، تستهدف مضاعفة الإيرادات لتصل إلى 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى زيادة رأس مال الشركة من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بما يدعم خطط التوسع داخل مصر وخارجها.

واختتم المهندس وائل جويد أعمال الجمعية بتوجيه الشكر والتقدير للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة والحضور، معربًا عن امتنانه للدعم المستمر من وزير البترول والثروة المعدنية.

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

