قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن تكاليف الزواج
واحدة ترفع العلم الإيراني .. 16 سفينة تعبر مضيق هرمز
خارق لنزلات البرد والحلق والرئتين .. زيت منسي يعالج كل أمراض التنفس
أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية حققت معدل نمو استثنائيا بلغ 195% في 2025

وزير البترول والثروة المعدنية يشهد اجتماع الجمعية العامة لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)
وزير البترول والثروة المعدنية يشهد اجتماع الجمعية العامة لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الجمعية العامة لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)، لاعتماد نتائج أعمال عام 2025.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أمجد عبد الرازق غنيم، رئيس الشركة، أبرز مؤشرات الأداء التي شهدت طفرة ملحوظة، نتيجة نجاح تطبيق استراتيجية التطوير المؤسسي (2024–2028).

وأوضح أن إيرادات النشاط قفزت لتسجل 2.8 مليار جنيه، فيما تجاوز صافي أرباح الشركة حاجز المليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 340 مليون جنيه في عام 2023، محققةً بذلك معدل نمو استثنائي بلغ 195%. كما أشار إلى ارتفاع إجمالي أصول الشركة ليصل إلى 3.14 مليار جنيه، إلى جانب إبرام تعاقدات قياسية بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق إجمالي استخراج من خام الفوسفات بلغ 3.5 مليون طن خلال عام 2025، مع رفع كفاءة العمليات، ما ساهم في الوصول بمعدل الاستخراج اليومي إلى 10 آلاف طن. وعلى صعيد إنتاج الفوسفات الناعم باستخدام الفصل الميكانيكي، بلغ الإنتاج الإجمالي 1.7 مليون طن، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ألف طن، مع تحقيق مبيعات بلغت 1.1 مليون طن.

وأشار إلى أن جهود التوسع في برامج الاستكشاف أسفرت عن تأكيد وإضافة احتياطيات جديدة من خام الفوسفات، ليصل إجمالي الاحتياطي المقاس والمؤكد، بالإضافة إلى المخزون الحالي، إلى مستويات آمنة تضمن استدامة معدلات الإنتاج والبيع لأكثر من 8 سنوات، اعتماداً على الاحتياطيات الحالية.

وفيما يتعلق بفتح مجالات عمل جديدة، أوضح أن “واديكو” توسعت في الأسواق الخارجية من خلال مباحثات لاستغلال خام الفوسفات في المملكة العربية السعودية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف الفوسفات في موريتانيا. وعلى الصعيد المحلي، وفي إطار تعظيم القيمة المضافة، تم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “شينجفا” الصينية، لدراسة إنشاء مجمع صناعي كيميائي متكامل لإنتاج الفوسفور والسيليكون في مصر.

وأكد أن “واديكو” أصبحت من الشركات الرائدة في مجال التعدين الأخضر في مصر، حيث يجري حالياً إنشاء أول محطة طاقة شمسية بنظام (Off-Grid) في قطاع التعدين المصري بمنطقة وادي الشغب بأسوان، بقدرة 3.2 ميجاوات. وأضاف أن هذا المشروع الاستراتيجي سيغذي 3 خطوط إنتاج (كسارات) وكافة المرافق، ويوفر نحو 2.6 مليون لتر من السولار سنوياً، مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 7.3 ألف طن، بما يدعم استدامة التشغيل وخطط النمو طويلة الأجل.

كما لفت إلى امتلاك وتشغيل الشركة لأول معدات تعدين ثقيلة تعمل بالكهرباء في القطاع، تشمل 3 سيارات نقل (دمبر) بحمولة 70 طناً، و2 لودر بحمولة 24 طناً، مدعومة بمحطة شحن كهربائية بقدرة 600 كيلووات/ساعة.

وعلى صعيد التحول الرقمي، أكد تحقيق مستويات متقدمة من الشفافية والحوكمة، حيث تم الوصول إلى “صفر تدخل بشري” في مراحل الإنتاج، من خلال ربط جميع الموازين بنظام إدارة الموارد (ERP)، ومنصة مركزية لتحليل البيانات (Dashboard) تتيح تقارير وتنبيهات لحظية، بما يسهم في تقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل.

وأضاف أن التطوير الرقمي شمل إنشاء بنية تحتية متكاملة للاتصالات وأنظمة (VOIP) لربط كافة المواقع، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في استخدام كاميرات المراقبة العاملة بالطاقة الشمسية، بما يتيح الرصد الآلي للمخاطر التشغيلية وتأمين العمليات على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بمحور السلامة والصحة المهنية، واصلت الشركة ريادتها في هذا المجال، حيث أصدرت “دليل السلامة للمشرفين على عمليات التعدين السطحي للخامات الرسوبية”، ليكون مرجعاً متكاملاً يغطي العمليات والمعدات وتحديد المخاطر، ووضع الإجراءات الاحترازية للحد منها.

البترول الغاز النفط التعدين وزير البترول

