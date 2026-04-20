وزير البترول : ضخ استثمارات جديدة بالتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع دييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام إيني في مصر، وذلك في إطار متابعة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بمواقع عمل الشركة في مصر، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والمهندس محمود أبو اليزيد، نائب مدير عام إيني في مصر.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لما لمسه خلال زيارته الأخيرة لحقول مليحة بالصحراء الغربية، وكذلك لما تشهده منطقة أبو ماضي من أعمال مكثفة، بما يعكس تقدمًا واضحًا في أنشطة الاستكشاف والإنتاج التي تنفذها شركة إيني. وشدد على أهمية مواصلة العمل بوتيرة متسارعة خلال المرحلة الحالية، مع التحرك الفوري للتعامل مع أي تحديات أو معوقات، وتعزيز التنسيق المستمر.

من جانبه، أكد بورتوجيزي استمرار التقدم في أعمال الاستكشاف والحفر، مشيرًا إلى تكثيف العمليات خلال الفترة المقبلة في ظل توافر الإمكانات الفنية والكوادر البشرية المؤهلة، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة خلال فصل الصيف.

كما تناول الاجتماع متابعة تطورات التعاون بين أطراف مشروع نقل الغاز من حقل كرونوس القبرصي إلى مصر، من خلال ربطه بالبنية التحتية المصرية، حيث تمت مناقشة دور تحالف المستثمرين الذي يضم شركتي إيني وتوتال إنرجيز في دفع تنفيذ المشروع، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز التكامل الإقليمي في مشروعات الطاقة.

وناقش الجانبان كذلك فرص ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول والغاز، تشمل التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الاكتشافات الحالية، إلى جانب دراسة مبادرات جديدة تدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأكد الوزير أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في سرعة التنفيذ وتعظيم العائد الاقتصادي، مع التركيز على الانتقال المباشر إلى مراحل التنفيذ الفعلي للمشروعات، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل لفرق العمل وسرعة الاستجابة لأي متطلبات أو تحديات لضمان التنفيذ الفوري.

وفي ختام اللقاء، أشاد الوزير بروح التعاون الإيجابية بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والشركاء يسهم في تحقيق النجاحات، مع استمرار تقديم الدعم اللازم لضمان إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.