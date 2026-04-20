الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول : ضخ استثمارات جديدة بالتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف

وزير البترول مع مدير عام شركة إينى
وزير البترول مع مدير عام شركة إينى
أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع دييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام إيني في مصر، وذلك في إطار متابعة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بمواقع عمل الشركة في مصر، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والمهندس محمود أبو اليزيد، نائب مدير عام إيني في مصر.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لما لمسه خلال زيارته الأخيرة لحقول مليحة بالصحراء الغربية، وكذلك لما تشهده منطقة أبو ماضي من أعمال مكثفة، بما يعكس تقدمًا واضحًا في أنشطة الاستكشاف والإنتاج التي تنفذها شركة إيني. وشدد على أهمية مواصلة العمل بوتيرة متسارعة خلال المرحلة الحالية، مع التحرك الفوري للتعامل مع أي تحديات أو معوقات، وتعزيز التنسيق المستمر.

من جانبه، أكد بورتوجيزي استمرار التقدم في أعمال الاستكشاف والحفر، مشيرًا إلى تكثيف العمليات خلال الفترة المقبلة في ظل توافر الإمكانات الفنية والكوادر البشرية المؤهلة، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة خلال فصل الصيف.

كما تناول الاجتماع متابعة تطورات التعاون بين أطراف مشروع نقل الغاز من حقل كرونوس القبرصي إلى مصر، من خلال ربطه بالبنية التحتية المصرية، حيث تمت مناقشة دور تحالف المستثمرين الذي يضم شركتي إيني وتوتال إنرجيز في دفع تنفيذ المشروع، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز التكامل الإقليمي في مشروعات الطاقة.

وناقش الجانبان كذلك فرص ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول والغاز، تشمل التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الاكتشافات الحالية، إلى جانب دراسة مبادرات جديدة تدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأكد الوزير أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في سرعة التنفيذ وتعظيم العائد الاقتصادي، مع التركيز على الانتقال المباشر إلى مراحل التنفيذ الفعلي للمشروعات، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل لفرق العمل وسرعة الاستجابة لأي متطلبات أو تحديات لضمان التنفيذ الفوري.

وفي ختام اللقاء، أشاد الوزير بروح التعاون الإيجابية بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والشركاء يسهم في تحقيق النجاحات، مع استمرار تقديم الدعم اللازم لضمان إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

وزارة النقل تنشر فيديوجراف جديد عن مراحل وأهمية مشروع مترو الإسكندرية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل أربعة من الآباء الأساقفة .. صور

الطالبة ماريا هشام وليم

مؤسسة ساويرس تنعي ماريا هشام.. أيقونة الأمل التي قهرت السرطان

بالصور

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد