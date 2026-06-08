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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مثالًا في التفاني والإخلاص.. محافظ أسوان ووكيل التعليم ينعيان "معلمة" توفيت في حادث سير بكفر الدوار

صفاء علي محمد، كبير أخصائيي التربية الاجتماعية بمدرسة التجارة المتقدمة التابعة لإدارة أسوان
صفاء علي محمد، كبير أخصائيي التربية الاجتماعية بمدرسة التجارة المتقدمة التابعة لإدارة أسوان
محمد عبد الفتاح

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، المغفور لها بإذن الله شهيدة الواجب الوطنى صفاء علي محمد، كبير أخصائيي التربية الاجتماعية بمدرسة التجارة المتقدمة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والتي وافتها المنية اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم أثناء توجهها لأداء واجبها الوطني ضمن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتقدمت مديرية التربية والتعليم بأسوان بخالص الشكر والتقدير للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لحرصه على المتابعة المباشرة والتنسيق مع محافظ البحيرة، لتيسير وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيدة إلى محافظة أسوان.

وأكد "ابو يوسف" أن أسرة التربية والتعليم بأسوان تنعى إحدى معلماتها المخلصات التي كانت مثالًا في التفاني والإخلاص في أداء عملها.

وأشار إلى أن المديرية تشاطر أسرة الفقيدة وذويها هذا المصاب الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، قد تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الدوار بالبحيرة، يفيد بوفاة المعلمة صفاء علي محمد علي، المنتدبة من مدرسة صباغ البيضة الابتدائية بمحافظة أسوان، للمشاركة في أعمال المراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بكفر الدوار، إثر تعرضها لحادث سير أثناء توجهها لأداء عملها.

تم نقل المعلمة إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار في محاولة لإسعافها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

عمرو لاشين مديرية التربية والتعليم بأسوان محافظ أسوان النقابة العامة للمهن التعليمية

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