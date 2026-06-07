محافظ أسوان يتفقد شارع السودانية ويوجه بإزالة الإشغالات والإلتزام بخطوط التنظيم

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته التفقدية بعدد من المناطق الحيوية ، حيث تفقد شارع السودانية للوقوف على مستوى الخدمات ومدى الإلتزام بالضوابط المنظمة لحركة المواطنين والأنشطة التجارية .

التأكيد على الالتزام بخطوط التنظيم

وخلال الجولة ، وجه المحافظ أصحاب المحلات التجارية بضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم المحددة وعدم التعدى على الأرصفة أو حرم الطريق ، بما يساهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشارع وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين .

منع إشغال أرصفة المشاة

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية عدم وضع أى إشغالات أو معروضات على الأرصفة المخصصة للمشاة ، لضمان تحقيق السيولة والإنسيابية المطلوبة لحركة المواطنين ومنع أى معوقات قد تؤثر على إستخدام الأرصفة بالشكل المخصص لها ، وتم التوجيه بغلق أحد المحلات لقيام العمال بإلقاء القمامة فى الشارع .

جهود

تكثيف المتابعة الميدانية

كما وجه المحافظ مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتكثيف أعمال المرور الميدانى بشكل مستمر على شارع السودانية وكافة الشوارع الجانبية ، لرصد أى مخالفات أو إشغالات والتعامل الفورى معها وفقاً للقانون.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة استمرار جهود المتابعة والرقابة الميدانية للحفاظ على النظام العام وتحقيق الانضباط بالشوارع ، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين .

كما تعكس الجولات الميدانية لمحافظ أسوان حرص الأجهزة التنفيذية على فرض الإنضباط بالشوارع العامة ومنع الإشغالات والتعديات على الأرصفة ، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضارى ويوفر بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين.