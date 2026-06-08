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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منتدبة للمراقبة من أسوان.. وفاة "مدُرسة" في حادث سير بكفر الدوار

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الدوار بالبحيرة، يفيد بوفاة المعلمة صفاء علي محمد علي، المنتدبة من مدرسة صباغ البيضة الابتدائية بمحافظة أسوان، للمشاركة في أعمال المراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بكفر الدوار، إثر تعرضها لحادث سير أثناء توجهها لأداء عملها.

تم نقل المعلمة إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار في محاولة لإسعافها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وفاة معلمة في حادث سير 

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد السمري رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الدوار، بالتوجه إلى المستشفى لمتابعة الموقف وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، وتقديم أوجه الدعم والمساندة لأسرة الفقيدة.

وتتقدم النقابة العامة للمهن التعليمية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلمة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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