وفد من النقابة والتعليم يطمئن على معلمي أسيوط المصابين | صور

توجه وفد مشترك من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة أسيوط ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى مستشفى الإيمان العام، للاطمئنان على الحالة الصحية للمعلمين المصابين في حادث السير الذي تعرضوا له أثناء عودتهم من أعمال المراقبة بامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الزاوية الثانوية.

وضم الوفد أحمد حسين، أمين سر النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، وطارق الدسوقي، مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، إلى جانب عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وجاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمتابعة حالة المصابين وتقديم الدعم اللازم لهم، والاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية المناسبة.

وخلال الزيارة، تابع أعضاء الوفد الحالة الصحية للمعلمين المصابين، وتأكدوا من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم منذ وصولهم إلى المستشفى، كما استمعوا إلى تقرير الأطباء بشأن حالتهم الصحية.

وأكد الوفد أن جميع المعلمين المصابين غادروا مستشفى الإيمان العام بعد تلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وذلك عقب التأكد من استقرار حالتهم الصحية، مشيرين إلى أن الإصابات اقتصرت على كدمات وإصابات طفيفة، دون تسجيل أي حالات خطيرة أو الحاجة إلى الحجز بالمستشفى.

وشدد أعضاء الوفد على حرص النقابة العامة للمهن التعليمية ومديرية التربية والتعليم بأسيوط على متابعة أوضاع المعلمين وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم، مشيدين بسرعة استجابة الفرق الطبية وجهودها في التعامل مع المصابين وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة.

