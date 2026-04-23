قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تستعرض ملفات الصحافة القومية

المهندس عبد الصادق الشوربجي
المهندس عبد الصادق الشوربجي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة ثريا بدوى اجتماعاً مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي (الاربعاء ) لبحث ما أنجزته الهيئة من أعمال ومقترحات تطوير منظومة العمل بها . 

وحضر الاجتماع  عماد الدين حسين وانجي انور وكيلي اللجنة وعدد كبير من أعضاء اللجنة ،  ومن الهيئة الوطنية للصحافة الاستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة ومروة السيسي امين عام الهيئة والأستاذ حمدى رزق عضو الهيئة. 

شهد الاجتماع حوارات معمقة سادتها روح التفاؤل بمستقبليات المؤسسات الصحفية القومية الصحافة وصولا للتوازن المالي ، والحفاظ علي مقدرات المؤسسات الصحفية القومية ، باعتبارها من القوي الناعمة ، ومصدر من مصادر الوعي الوطني ، وحفاظا علي علاماتها الوطنية التاريخية .

وقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي تقريرا وافيا موثقا بالأرقام والمشروعات وجدواها الاقتصادية التي شرعت الهيئة في تنفيذها استغلالا لاصولها وصولا للتوازن المالي المنشود .

واستعرض رئيس الهيئة الجهود التي بذلت خلال السنوات الخمس الماضية من سواء على تطوير المحتوي ، وتحديث النظم المالية، والهياكل الإدارية  ، مشددا علي اهتمام الهيئة بجودة المحتوى والمضمون المقدم في جميع الاصدارات الصحفية القومية ، والتزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية والأكواد الصحفية المعتمدة .

ولفت المهندس الشوربجي انظار اعضاء اللجنة وهيئة مكتبها إلي تشكيل لجنة تطوير مهني لمراجعة الاطار الرئيسي للسياسة التحريرية لكل اصدار وتقديم مقترحات حول آليات وسبل تطوير الاداء المهني ، وعقد عقد اجتماعات دورية ( ربع سنوية ) مع اعضاء مجلس التحرير . 

أيضا تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أداء البوابات والمواقع الالكترونية للمؤسسات ، و الحرص على انشاء بوابات إلكترونية حديثة مثل الأهرام اوتو والأهرام انفو والأهرام بيزنيس ، بالإضافة للاهتمام بشكل خاص بالصحف والبوابات الاجنبية باعتبارها لسان حال الدولة المصرية لدي الجاليات والسفارات الاجنبية في مصر . 

وشرح  المهندس عبد الصادق خطة استغلال كل الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية ، بهدف توفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بتكاليف صناعة الصحافة التي اصبحت مكلفة جدا، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من احداث استثنائية؛ حيث تحدث عن المشروعات الاستثمارية لمؤسسة الأهرام مثل اقامة مشروع سكنى اداري تجارى على ارض المقطم وانشاء مدرستين دوليتين على ارض القليوبية ومشروع النادى على ارض التجمع ، وبالنسبة لمؤسسة اخبار اليوم فقد صدر القرار الجمهوري لانشاء جامعة مصر الجديدة ، كما صدرت الموافقة الرئاسية لانشاء مدرسة دولية علي ارضها بالقطامية. 

وتعتزم مؤسسة الجمهورية انشاء مدرسة دولية على ارض بلبيس ، وكذلك مؤسسة روزاليوسف بصدد انشاء مدرسة دولية على ارضها بمدينة السادس من اكتوبر . 

كما تناول الحديث عما بذلته الهيئة فيما يتعلق بملف المديونيات السيادية سواء التامينات الاجتماعية او الضرائب؛ وجدولة المديونية والالتزام بالسداد في ضوء الموارد المالية المتاحة لدى المؤسسات. وتحدث ايضا عن اعتماد الهيئة لعدد ٦٢ ميزانية مالية للموسسات الصحفية القومية ؛ مشيراً إلى انه كانت هناك ميزانيات متاخرة منذ ٢٠١٢ لم يتم اعتمادها. بالإضافة لما بذلته الهيئة من جهود في حل ازمة مكافاة نهاية الخدمة والمحالين للمعاش؛ حيث يحصل المحالون للمعاش علي مستحقاتهم المالية فور إحالتهم للمعاش .

و أجاب وفد الهيئة علي اسئلة السادة النواب والتي تمحورت حول المحتوي، والتحديث الرقمي ، ورواتب الصحفيين. 

ووعدت رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا بتبني مطالب المؤسسات القومية فيما يخص معالجات الديون السيادية (ضرائب وتأمينات) لدي الحكومة المصرية بمشروعات قوانين مستقبلية بالتعاون بين اللجنة والهيئة.

لجنة الثقافة والإعلام ثريا بدوى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الشوربجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

الكنتالوب.. فوائد وأضرار لجسمك لا تعلمها عنه

طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة

فيديو

منة شلبي

صورة من الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

علي صالح

د. أمل منصور

المزيد