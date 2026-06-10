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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب يلتقي ممثلي "اتحاد بشبابها" لتعزيز الوعي بمسارات التنمية الشاملة

وزير الشباب مع أعضاء اتحاد بشبابها
وزير الشباب مع أعضاء اتحاد بشبابها
أ ش أ

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل ، عددًا من الشباب من ممثلي "اتحاد بشبابها" من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبيل زيارتهم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء للتعرف على جوانب عملية صنع القرار بالبلاد بمقر المركز بالعاصمة الإدارية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة -في بيان لها، اليوم /الأربعاء/- أن الزيارة تهدف إلى تعزيز وعي الشباب بكيفية صناعة السياسات العامة المبنية على الأدلة العلمية، وإطلاعهم على آليات دعم اتخاذ القرار بالدولة المصرية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاطلاع عن قرب على أدوار الهيئات الوطنية وآليات عملها، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي ينفذها الاتحاد .

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يُعد مركز فكر الحكومة المصرية، يؤدي دورًا محوريًا في دعم متخذي القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع التحديات المجتمعية، من خلال منهجيات علمية وشراكات استراتيجية مع مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية، بما يُسهم في رسم السياسات العامة للدولة.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل اتحاد بشبابها

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