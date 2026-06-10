الاسكندرية تستضيف بطولة أفريقيا لناشئي البادل

منح مجلس إدارة اتحاد البادل برئاسة المهندس أحمد غتوري، محافظة الإسكندرية شرف استضافة بطولة كأس أفريقيا للناشئين والمقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 20 يونيو الجاري.

ومن المقرر، أن تصل خلال الأيام القليلة المقبلة لجنة من قبل الاتحاد الدولي للعبة لمعاينة ملاعب البطولة ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة التي تقام للمرة الأولى على الصعيد القاري.

رئيس الاتحاد المصري للبادل: سعيد بتنظيم بطولة أفريقيا

من جانبه، أعرب أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل عن سعادته بالفوز بشرف تنظيم أول بطولة أفريقية للناشئين وهو ما يؤكد ثقة الاتحاد الدولي للعبة على قدرة مصر في تنظيم بطولة مميزة لما تمتلكه "المحروسة" من منشآت مميزة وبنية تحتية رائعة.

وشدد أن الاتحاد يعمل بكامل طاقته لخروج البطولة الأفريقية بالشكل الأمثل لاسيما أنها مدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة وستكون تحت أنظار مسؤوليه لتقييم التجربة الأفريقية الأولى.

وأضاف أن الاتحاد المصري يعمل على تجهيز لاعبيه الناشئين وفقًا لأحداث الأنظمة التدريبية العالمية المعتمدة لتأهيل الناشئين وتوفير احتكاك عالمي عن طريق تنظيم بطولات عالمية.

وأوضح غتوري أن الاتحاد يضع دعم الناشئين والناشئات على رأس أولوياته، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يعمل على توفير كل الإمكانيات الفنية والبدنية والذهنية لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وكان منتخب مصر للناشئين والناشئات للبادل قد حقق انجاز تاريخي في مشوارهم ببطولة كأس العالم التي أقيمت في إسبانيا خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر 2025.

وحصل منتخب ناشئات البادل على المركز الثامن في كأس العالم بينما جاء منتخب الناشئين في المركز الثاني عشر في إنجاز تاريخي لمشوار شباب الفراعنة في البطولة المونديالية.