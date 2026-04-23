«محلية النواب» توصي بخطة عاجلة وجدول زمني لتحسين خدمات حدائق الأهرام

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب الوزير محمود شعراوي والوكيل النائب نادر الداجن والوكيل النائب محمد الفيومي وأمين السر النائب احمد عبدالمعبود مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بشأن ما تعانيه مدينة حدائق الأهرام من تدهور في البنية التحتية وتراجع مستوى عدد من الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وجاءت المناقشة بحضور نائب محافظ الجيزة، والسكرتير العام للمحافظة، إلى جانب ممثلي وزارات البيئة والتخطيط والمالية، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة جيهان شاهين أبرز المشكلات التي تواجه أهالي حدائق الأهرام، مؤكدة أن المدينة تضم كثافة سكانية كبيرة وتحتاج إلى تدخل عاجل وخطة تنفيذية واضحة لإعادة الانضباط وتحسين مستوى الخدمات.

وشملت الملفات التي تمت مناقشتها رصف الطرق الداخلية بمدينة حدائق الأهرام ورفع كفاءتها، بعد ما تعانيه من تهالك وصعوبة الحركة، ومشكلة الصرف الصحي والحاجة إلى حلول جذرية تمنع تكرار الأعطال والطفح، والانقطاع المستمر لمياه الشرب وضرورة ضمان انتظام الخدمة للمواطنين؛ والتأكيد على نقل تبعية منظومة المياة والصرف الصحي من جمعية حدائق الأهرام لشركة المياه والصرف الصحي بشكل رسمي وذلك لصالح المواطن ولضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل.

كما تم مناقشة مشكلة النظافة وجمع القمامة وتحسين منظومة رفع المخلفات بصورة يومية ومنتظمة، وضعف إنارة الشوارع وضرورة صيانة الأعمدة وتوفير الإضاءة الكافية بالشوارع والمحاور الرئيسية، ومشكلة شركة الأمن وأمن البوابات، والتراخي في تطبيق منظومة التأمين، مع المطالبة بتغيير الشركة الحالية والتعاقد مع شركة أكثر كفاءة وقدرة على حفظ الأمن والنظام، والأمن الداخلي بالمدينة، والمطالبة بسرعة تشغيل قسم شرطة حدائق الأهرام والانتهاء من إجراءات تسليمه ليباشر مهامه الأمنية في أسرع وقت.

فضلًا عن مناقشة تنظيم سلوكيات سائقي سيارات الأجرة الداخلية وإحكام الرقابة على الالتزام بالتعريفة وخطوط السير وحسن التعامل مع المواطنين، وتنظيم العلاقة بين محافظة الجيزة والجمعية التعاونية لتعمير حدائق الأهرام، بما ينهي حالة التضارب في الاختصاصات، خاصة أن المواطن لا ذنب له في أي خلافات إدارية بين الجهتين.

وأكدت النائبة جيهان شاهين خلال كلمتها أن سكان حدائق الأهرام يستحقون مستوى خدمات يليق بحجم المدينة ومكانتها، وأن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية لإنهاء المشكلات المتراكمة.

وفي ختام المناقشات، أوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة إعداد جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ طلبات النائبة الدكتورة جيهان شاهين وزيادة المخصصات المالية لمحافظة الجيزة، أحكام السيطرة على عمال النظافة، الإسراع في خطة الرصف،الوقوف على ملابسات الطرح والانتهاء منه ومتابعته،الاسراع في استلام شبكات المياة والصرف الصحي بشكل رسمي وتقـــــــــديم تقرير خلال أسبوع لمجلس النواب، ومتابعة شركة الأمن واعمال قسم الشرطة؛ مع المتابعة الدورية من الجهات المختصة، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي حدائق الأهرام.