قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: منح تصريح مؤقت لأصحاب المحال والأنشطة التجارية خلال أسبوع

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحضور ممثلي وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والتخطيط والعمل وهيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية وبحضور عدد من قيادات الوزارة ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة علي مستوي جميع المحافظات ، واستعراض جهود تبسيط إجراءات التراخيص بالتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية.

اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال  

واستعرضت اللجنة العليا آخر المستجدات الخاصة بإطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقمية وتسهيل وتبسيط الخطوات المطلوبة من المواطنين وإتاحة التقديم من أصحاب المحال على المنصة والدفع الإلكتروني فى إطار جهود الدولة لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة والتجارية والأنشطة المختلفة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء برقمنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص وتوحيدها وتبسيطها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بقانون المحال العامة .

 سرعة الانتهاء من التنسيقات الجارية بين الوزارات و الجهات المعنية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة سرعة الانتهاء من التنسيقات الجارية بين الوزارات و الجهات المعنية لإطلاق تلك الخدمة خلال الفترة القليلة القادمة .

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لسير المنظومة فى مختلف المحافظات فى ظل التيسيرات التى أعلنتها الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية حيث اطمأنت اللجنة على سير العمل في المنظومة، وراجعت معدلات الأداء، واستعرضت بعض شكاوى المواطنين الخاصة بتطبيق التيسيرات والإجراءات الجديدة.

وناقشت اللجنة العليا طلبات بعض المحافظات والهيئات والجهات بالدولة بإتاحة بعض التيسيرات للمحال العامة والأنشطة التجارية المرتبطة بموسم الصيف وبصفة خاصة فى مناطق الساحل الشمالي والعين السخنة وبعض المناطق الساحلية التى تشهد أنشطة كثيفة وتقديم خدمات للمواطنين خلال موسم الصيف نظراً للطبيعة الموسمية لتلك الأنشطة  ، حيث وافقت اللجنة العليا للتراخيص على إصدار " تصريح مؤقت " بـQR Code لأصحاب المحال الراغبين فى التقديم على المنظومة على أن يصدر هذا الترخيص خلال أسبوع من تقديم الطلب لحين استيفاء باقى موافقات الجهات الخارجية المعنية بشئون الترخيص وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 ، مع الالتزام الكامل من صاحب الطلب بعدد من الاشتراطات والضوابط التى تيسر عمله ونشاطه وإلا سيتم إلغاء الترخيص المؤقت فى حالة مخالفة ذلك .

 تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية

ومن جانبها أكدت د.منال عوض ، حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية والتيسير على المواطنين في استخراج التراخيص اللازمة للمحال العامة، بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين اللجنة العليا للتراخيص التى تضم الوزارات والجهات والهيئات المعنية، وتذليل أي مشكلات تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات مع تكثيف جهود التوعية من المحافظات للمواطنين بأهمية تقنين أوضاع محالهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، بضرورة تكثيف مرور  سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة على جميع المحافظات لتلقى طلبات أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع الالتزام بالاشتراطات المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على السلامة العامة ، وذلك إلى جانب تقديم كل التيسيرات اللازمة من المراكز التكنولوجية فى مختلف محافظات الجمهورية بما يحقق خطة الحكومة فى هذا الشأن .

التنمية المحلية منال عوض تراخيص المحال وزارة التنمية المحلية والبيئة مهلة أسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

صورة أرشيفية

سعر الدولار اليوم

ترشيحاتنا

بالصور

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

