وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس ومدبولي ووزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى أرض الوطن.

وقالت د.منال عوض في نص برقيتها لرئيس الجمهورية : يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء تقديراً لشهداء القوات المسلحة والتي أثبتت فيها أنها محل الفخر والإعزاز لكل المصريين والعالم العربي لما قدموه من دماء وتضحيات في سبيل استعادة واسترداد جزء عزيز من الوطن وحفظ وسلامه أراضيه .



وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة : داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية علي فخامتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية.. كل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وفي نص برقيتها لرئيس الوزراء .. قالت د.منال عوض : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء .. والتي تم استردادها كاملة بشجاعة وإقدام القوات المسلحة الباسلة ودعم ومساندة شعب مصر العظيم .. داعين الله العلي القدير في هذه المناسبة التاريخية أن يبارك جهود سيادتكم المخلصة وتتحقق لمصنوع الغالية آمالها في الأمن والسلام والتنمية تحت القيادة الحكمية والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة برقية تهنئة بهذه المناسبة والذكري الوطنية الغالية إلي كل من الفريق / أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، و الفريق

أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، داعية ان يعيد هذه المناسبة التاريخية عليهم وعلي القوات المسلحة بمزيد من التقدم والنجاح وأن يجعلها درعاً لمصر ودعما لقواتها .. حمي الله مصرنا الغالية وأبناءها البواسل وجعلهم في عزة وسلام .