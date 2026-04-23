الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

يخدم 75 قرية ومليون مواطن.. التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن التشغيل التجريبي اليوم الخميس لمجزر الزقازيق العام بمحافظة الشرقية بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة بتكلفة تقدر بحوالى 38 مليون جنيه ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً من اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة والتي تضم من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المجزر يخدم حوالي ٧٥ قرية و٣١٤ تابع وعدد سكان حوالي مليون مواطن وتبلغ مساحة المجزر 5770 متر مسطح ويحتوي على صالة رئيسية لذبح المواشي والخدمات الملحقة بهما من غرف ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة اعدام – فراغ لثلاجة تشميع مستقبلية – منطقة تسليم) علي مساحه حوالي 500 م2 ويحتوي عنبر ذبح المواشي علي خطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصناديق حتي الثلاجات ومنطقة الاستلام وصندوقين ذبح بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة لكل صندوق وزن من ٤٠٠ إلى ٦٥٠ كجم ، بالإضافة إلى عنبر الأغنام مبنى منفصل بمساحة 150م2 بمعدل ٣٠ذبح رأس/ ساعة ، كما يحتوي المجزر على صالتين لذبح الطوارئ والتدريب بمساحة 285م2 بالإضافة إلى مبنى ادارى منفصل بمساحة 260م2 وغرفة أمن ودورات مياه مخصصة للجزارين.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل وتم عمل شبكات تغذية مياه وشبكة صرف صحي وشبكة مواسير ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل وكذلك أنظمة التيار الخفيف (انذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات ) وكذلك أنظمة التهوية والشفاطات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية و تحديث البنية التحتية وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، بضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها فى مختلف محافظات الجمهورية ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء المحافظات ، مشيرة إلى مجزر الزقازيق هو ثالث مجزر يتم تسليمه خلال هذا الشهر لمحافظة الشرقية وسوف يتم تشغيل وافتتاح مجزر ديرب نجم خلال الشهر الجاري  وبذلك تم تشغيل عدد ٤ مجازر ف خلال شهر أبريل لمحافظة الشرقية لخدمة أبناء المحافظة في هذا الملف المهم.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

لبنان

هدنة على حافة الانهيار.. هل تنجح مفاوضات واشنطن في إنقاذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟

قوات الاحتلال

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس شمال الضفة الغربية

مضيق هرمز

رئيس السلطة القضائية بإيران: الولايات المتحدة لا تملك شجاعة الاقتراب من مضيق هرمز

بالصور

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد