يخدم 75 قرية ومليون مواطن.. التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن التشغيل التجريبي اليوم الخميس لمجزر الزقازيق العام بمحافظة الشرقية بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة بتكلفة تقدر بحوالى 38 مليون جنيه ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً من اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة والتي تضم من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المجزر يخدم حوالي ٧٥ قرية و٣١٤ تابع وعدد سكان حوالي مليون مواطن وتبلغ مساحة المجزر 5770 متر مسطح ويحتوي على صالة رئيسية لذبح المواشي والخدمات الملحقة بهما من غرف ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة اعدام – فراغ لثلاجة تشميع مستقبلية – منطقة تسليم) علي مساحه حوالي 500 م2 ويحتوي عنبر ذبح المواشي علي خطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصناديق حتي الثلاجات ومنطقة الاستلام وصندوقين ذبح بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة لكل صندوق وزن من ٤٠٠ إلى ٦٥٠ كجم ، بالإضافة إلى عنبر الأغنام مبنى منفصل بمساحة 150م2 بمعدل ٣٠ذبح رأس/ ساعة ، كما يحتوي المجزر على صالتين لذبح الطوارئ والتدريب بمساحة 285م2 بالإضافة إلى مبنى ادارى منفصل بمساحة 260م2 وغرفة أمن ودورات مياه مخصصة للجزارين.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل وتم عمل شبكات تغذية مياه وشبكة صرف صحي وشبكة مواسير ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل وكذلك أنظمة التيار الخفيف (انذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات ) وكذلك أنظمة التهوية والشفاطات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية و تحديث البنية التحتية وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، بضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها فى مختلف محافظات الجمهورية ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء المحافظات ، مشيرة إلى مجزر الزقازيق هو ثالث مجزر يتم تسليمه خلال هذا الشهر لمحافظة الشرقية وسوف يتم تشغيل وافتتاح مجزر ديرب نجم خلال الشهر الجاري وبذلك تم تشغيل عدد ٤ مجازر ف خلال شهر أبريل لمحافظة الشرقية لخدمة أبناء المحافظة في هذا الملف المهم.