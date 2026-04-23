النائب محمد جامع: يجب مد عمل المحال لمنتصف الليل بالصيف حفاظا على السياحة

طالب النائب محمد جامع عضو مجلس الشيوخ مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في المواعيد المقررة لغلق المحلات التجارية والمطاعم خلال الفترة المقبلة عند مراجعة القرار الحالي والذي يسمح بعمل المحال في الحادية عشر مساءً خاصة مع دخول فصل الصيف .

وقال "جامع " في تصريحات صحفية إنه من الضروري أن يتم مد مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها أمام الجمهور ساعة إضافية على الأقل اعتباراً من الأول من مايو المقبل ليكون موعد الغلق في الثانية عشر منتصف الليل بدلاً من الحادية عشرة مساءً خاصة أنه اعتباراً من مساء اليوم الخميس سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقاً للتوقيت الصيفي .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن قرار غلق المحال التجارية مبكراً قد أثر سلبياً بشكل كبير على أصحاب تلك المحال والمطاعم والمراكز التجارية واستمرار مثل هذا القرار سينعكس بشكل سلبي على قطاع السياحة خاصة في ظل الإقبال الكبير من قبل السياح على مصر خاصة في موسم الصيف .