يبدأ من 190 ألف جنيه.. السياحة تكشف تفاصيل هامة عن موسم الحج هذا العام

أكد مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، أنه نشهد استقرار كبير في قطاع السياحة، مشيرا إلى أنه بسبب الأخداث الاقليمية تم تشكيل لجنة لادارة الأزمة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الأوضاع.

وقال مجدي صادق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا القاهرة"، عبر فضائية "ام تي اي"، أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لموسم الحج هذا العام سواء من خلال قرعة الداخلية أو قرعة التضامن أو السياحة، مؤكدا أن الأسعار خلال هذا العام جيدة.

وتابع أن أسعار الحج هذا العام تبدأ من 190 ألف جنيه للمستوى الإقتصادي، والذي انخفض مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 225 ألف جنيه.

وحذر الحجاج من الوقوع في براثن النصابين خاصودة حول إصدار التأشيرات، لأن السعودية أصدرت قرارات تتضمن أنه لا يجوز الحج دون تصريح، حتى لا يتم الوقوع في مخالفات.