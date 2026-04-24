اتحاد الكرة يحيل المذكرة المقدمة من محامي زيزو إلى لجنة شؤون اللاعبين

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن المستشار أشرف عبدالعزيز محامي أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي، تقدم بمذكرة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم للاستفسار عن أسباب عدم الإعلان عن القرار الخاص بأزمة اللاعب مع ناديه السابق الزمالك حتى الآن، وطالب باستعجال صدور القرار في أقرب وقت.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، مجلس إدارة اتحاد الكرة، أحال المذكرة المقدمة من محامي زيزو إلى لجنة شؤون اللاعبين لأنها صاحبة الحق الأصيل في الفصل في الشكاوى المتبادلة بين اللاعب وناديه السابق الزمالك.

واختتم، من مصادرنا، تم التأكيد لمحامي زيزو، أن مجلس الجبلاية لا يتدخل في عمل اللجان وأنها مستقلة وقراراتها نافذة، وبالتالي تم إحالة المذكرة إلى لجنة شؤون اللاعبين.