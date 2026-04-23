موقفنا صح بالمستندات.. مصدر مسؤول بالزمالك يرد على تصريحات والد زيزو

رد مصدر مسؤول بنادي الزمالك على تصريحات والد زيزو بشأن المستحقات المتأخرة للاعب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، هناك مستند من المستندات الموجودة في ملف زيزو أن ممدوح عباس كان يحول لزيزو ٢ ونص مليون جنيه ولكنه لم يحولها للاعب بشكل مباشر، كان يحولهم للنادي أولا ثم النادي يحولهم للاعب.

وأضاف، عقد زيزو بالكامل كان يدفعه ممدوح عباس وكان يحول للاعب شهريا عن طريق النادي ٢ ونص مليون جنيه.

وتابع، هل يعقل أن يظل لاعب طوال مدة تواجده بالنادي لا يحصل على أمواله ولا يشتكي النادي؟.

وشدد، هناك مستند آخر بمدة غياب زيزو عن الزمالك بعد غيابه لمدة شهر عن الفريق وعدم مشاركته في التدريبات بالإضافة إلى نسب المشاركة والبطولات التي لم يحصل عليها مع النادي.