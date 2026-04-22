الحقيقة الكاملة .. هل يدخل زيزو في صفقة تبادلية؟ | والده يرد

كشف والد أحمد سيد “زيزو”، لاعب النادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن دخول نجله في صفقة تبادلية مع إبراهيم عادل، لاعب نورشيلاند الدنماركي، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أن كل ما يُثار حول تلقي زيزو عروضًا أو رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم لا أساس له من الصحة، مشددًا على استقرار اللاعب داخل صفوف الفريق في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه سمع أنباء عن احتمالية انتقال زيزو إلى نادي الجزيرة الإماراتي، في إطار صفقة قد تسهّل انضمام إبراهيم عادل إلى الأهلي، لكنه نفى علمه بأي مفاوضات رسمية أو علاقة تربط اللاعب بالنادي الإماراتي، مؤكدًا أن إبراهيم عادل يواصل مشواره حاليًا مع نادي نورشيلاند في الدوري الدنماركي.

وأكد والد اللاعب أن زيزو لا يفكر في الرحيل عن الأهلي، خاصة في ظل شعوره بالراحة داخل النادي، لافتًا إلى أنه سبق ورفض عروضًا مالية كبيرة من أجل الانضمام للفريق، وهو ما يجعل فكرة رحيله بعد فترة قصيرة غير منطقية.

وتطرق إلى أزمة نجله السابقة مع نادي الزمالك، موضحًا أن لجنة شؤون اللاعبين أصدرت قرارًا لصالحه، إلا أنه لم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن.

وأضاف أن اللجنة عقدت جلسة استماع يوم 22 سبتمبر، قبل منح الزمالك مهلة للرد، لتصدر قرارها في الأول من نوفمبر، معبرًا عن دهشته من تأخر إعلان القرار رغم صدوره منذ فترة.