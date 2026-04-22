حقيقة رحيل «زيزو» عن الأهلي في صفقة تبادلية مع إبراهيم عادل

حسم والد أحمد سيد زيزو الجدل المثار مؤخرًا حول مستقبل نجله مع الأهلي، مؤكدًا استمرار اللاعب داخل صفوف الفريق وعدم وجود أي نية للرحيل بنهاية الموسم، وذلك خلال تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور.

أكد والد زيزو أن كل ما يُثار بشأن دخول نجله في صفقة تبادلية مع إبراهيم عادل لا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن الهدف الأساسي للاعب هو كتابة تاريخ كبير داخل النادي الأهلي، وليس الرحيل في صفقات أو اتفاقات تبادلية.

ونفى تمامًا ما تردد حول تلقي زيزو عروضًا خارجية أو وجود نية لرحيله بنهاية الموسم، موضحًا أن هذه الأنباء «كلام في الهواء» ولا تستند لأي معلومات حقيقية، خاصة في ظل استقرار اللاعب داخل الفريق.

وتطرّق للحديث عمّا أُثير بشأن انتقال زيزو إلى الجزيرة الإماراتي لتسهيل صفقة انتقال إبراهيم عادل، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة بين الأمرين، مضيفًا أن اللاعب المذكور يرتبط حاليًا باللعب في نوردشيلاند الدنماركي، ما يجعل هذه الأنباء غير منطقية.

وشدّد والد زيزو على أن نجله رفض بالفعل عروضًا مالية كبيرة من أجل الانضمام إلى الأهلي، متسائلًا: «هل من المنطقي أن يرفض كل هذه العروض ثم يرحل بعد 6 أشهر فقط؟»، مؤكدًا أن اللاعب يشعر بالراحة داخل القلعة الحمراء ويتمسك بالاستمرار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن زيزو يركز حاليًا على تقديم أفضل ما لديه مع الأهلي، بعيدًا عن الشائعات، من أجل تحقيق البطولات وصناعة مسيرة مميزة تليق باسمه داخل النادي