كواليس اجتماع لجنة شئون اللاعبين في أزمة «زيزو» والزمالك.. واللاعب يتمسك بالحصول على 82 مليون جنيه

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة برئاسة عادل موسى اجتمعت الثلاثاء لمناقشة أزمة الشكاوى المتبادلة بين زيزو والزمالك.

وأضاف “الغندور” عبر برنامجه ستاد المحور، زيزو جدّد طلبه عن طريق محاميه في الأوراق المقدمة للجنة شؤون اللاعبين بالحصول على مستحقات متأخرة لم يحصل عليها من ناديه السابق الزمالك قيمتها ما يقرب من 82 مليون جنيه.

وتابع، اللجنة لم تتخذ قرارًا اليوم بخصوص طلب زيزو الحصول على 82 مليون جنيه.

واختتم، من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، لجنة شئون اللاعبين ترى أحقية الزمالك في الرد على المستندات والأوراق المقدمة من زيزو.