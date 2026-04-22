ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الزمالك قد يبيع «خوان بيزيرا» من أجل إنهاء وقف القيد

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد موقف الزمالك من إنهاء وقف القيد المفروض على النادي، وذلك من أجل المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إجمالي قضايا وقف القيد على الزمالك الـ14 تبلغ مجموع قيمتها 4.7 مليون دولار».

وأضاف محمود فؤاد، «الزمالك يعول على التتويج على كأس الكونفدرالية سيمنح النادي 4 ملايين دولار جائزة البطولة، وهو ما يعني حل أزمة القيد».

وتابع قائلًا: «الزمالك قد يلجأ إلى بيع البرازيلي خوان بيزيرا في الميركاتو الصيفي من أجل فك إيقاف القيد، ولكن هذا آخر خيار بالنسبة لإدارة الزمالك حال عدم التتويج بكأس الكونفدرالية».

وأشار محمود فؤاد إلى أن الزمالك حال قرر بيع خوان بيزيرا فإن المبلغ المطلوب لبيعه لن يقل عن سبعة ملايين دولار.