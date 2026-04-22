حمادة عبد اللطيف: الزمالك يستحق الإشادة.. والتاريخ لا يذكر إلا البطل فقط

قال حمادة عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن التاريخ لا يتذكر سوى الأبطال والبطولات، وليس مجرد الأداء الجيد في المباريات.



وأوضح “عبد اللطيف”، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن الزمالك اعتمد خلال الفترة الماضية على 6 لاعبين من قطاع الناشئين أثبتوا جدارتهم، مشيرًا إلى أن عودة العناصر الأساسية قد تعيد بعضهم إلى دكة البدلاء، لكن المستقبل سيظل لهم.

وأضاف أن الأبيض يستحق الإشادة في الوقت الحالي، خاصة مع تصدره جدول الدوري ووصوله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن بيراميدز يُعد من أقوى المنافسين في الدوري.

واختتم بأن الضغوط على الأهلي وبيراميدز أكبر من الزمالك، وهو ما ساعد الفريق الأبيض على الوصول إلى هذه المرحلة من المنافسة.