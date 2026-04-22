نتائج جيدة .. حمادة عبداللطيف: معتمد جمال «كلمة سر» تألق الزمالك هذا الموسم

أشاد حمادة عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن النتائج تعكس عملًا جيدًا داخل الفريق.



وقال “عبد اللطيف”، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، إن الزمالك يقدم موسمًا مميزًا حتى الآن، متمنيًا أن يكتمل بالتتويج ببطولتي الدوري وكأس الكونفدرالية.

وأضاف أن السر وراء هذا التطور في أداء الفريق يتمثل في وجود معتمد جمال مديرًا فنيًا، مشيرًا إلى أنه يأمل في استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.