حمادة عبد اللطيف: التحكيم ليس شماعة.. والزمالك حقق نصف الحلم

أكد حمادة عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن بعض تصريحاته قد تثير غضب البعض، لكنها تنبع من حبه وانتمائه للقلعة البيضاء، مشددًا على أنه يتحدث بواقعية بعيدًا عن المجاملات.



وقال عبد اللطيف، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن جميع الفرق تستفيد وتتضرر من قرارات التحكيم، رافضًا فكرة اتخاذه شماعة لتبرير تراجع النتائج.

وأضاف أنه يحرص دائمًا على قول الحقيقة حتى لو كانت قاسية، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد التشكيك في انتمائه للزمالك.

واختتم بأن الفريق الأبيض نجح في تحقيق نصف الحلم خلال الموسم الحالي، على أن يتبقى النصف الآخر لاستكمال النجاح المنتظر.