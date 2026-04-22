«برايتون» يُسقط «تشيلسي» بثلاثية ويُشعل صراع المراكز الأوروبية في البريميرليج

تعرض فريق تشيلسي لهزيمة جديدة أمام مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أمريكان إكسبريس”، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ برايتون اللقاء بقوة، حيث نجح فيردي كاديوجلو في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الثالثة، مستغلًا انطلاقة أصحاب الأرض، قبل أن يضيف جاك هنشلوود الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما اختتم داني ويلبيك الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، تراجع تشيلسي إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حقق خلالها 13 فوزًا و9 تعادلات مقابل 12 هزيمة، ليواصل نتائجه السلبية بعد خسارته الثانية على التوالي.

في المقابل، رفع برايتون رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، من 34 مباراة، محققًا 13 انتصارًا و11 تعادلًا مقابل 10 هزائم، ليعزز موقعه في سباق التأهل إلى البطولات الأوروبية.

واستغل برايتون عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز مهم على أحد منافسيه المباشرين، بينما يواصل تشيلسي معاناته في الجولات الأخيرة، بعد خسارته السابقة أمام مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل تشيلسي في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو – فوفانا – تشالوباه – هاتو – كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو – لافيا – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: نيتو – ديلاپ