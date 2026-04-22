إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

كشف إبراهيم عادل، نجم وسط نادي نورشيلاند الدنماركي ومنتخب مصر، أن مسئولي النادي الأهلي حاولوا التفاوض معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، رغم اتفاقه مع مسؤولي بيراميدز على العودة مرة أخرى بعد حسم رحيله من نادي الجزيرة الإماراتي.

وأوضح إبراهيم عادل، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، قائلًا: "محمد النني، نجم خط وسط فريق الجزيرة الإماراتي، تواصل معي في ذلك التوقيت، حيث لم أكن أرد على بعض الاتصالات، وأبلغني برغبة بعض الأشخاص في التواصل مع سيد عبد الحفيظ، المسؤل عن ملف الكرة في الأهلي، من أجل انتقالي إلى الفريق الأحمر".

وأشار إبراهيم عادل: "حلمي هو الاحتراف في الدوريات الأوروبية، لذلك فضّلت الانتقال إلى نادي نورشيلاند الدنماركي كخطوة نحو اللعب في أكبر الدوريات العالمية، رغم أن المقابل المادي الذي أحصل عليه حاليًا أقل من كل الأندية التي لعبت لها".

وتابع: "كنت رافضًا في البداية فكرة الانتقال إلى الدوري الإماراتي، لكن حديث مسؤولي بيراميدز وعروضهم انحصرت في الاستمرار مع الفريق أو الانتقال إلى الجزيرة الإماراتي فقط، أو تجديد عقدي لمدة ثلاث سنوات، رغم تلقي عرض آخر بقيمة 3 ملايين دولار من أحد الأندية الأوروبية، وتم رفضه".