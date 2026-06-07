الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة ورطوبة والعظمى تتخطى الـ40 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين 8 يونيو 2026، ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات، ليعود الطقس إلى مستوياته المرتفعة بعد الانخفاض المؤقت الذي شهدته البلاد أمس.

حالة الطقس غدا

يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.



الظواهر الجوية المتوقعة

- ارتفاع نسب الرطوبة: تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

- شبورة مائية: من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.



- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة: بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح أحيانًا: تتراوح سرعتها من 30 إلى 32 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

- سحب منخفضة: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 36 درجة، الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 28 درجة، الصغرى 20 درجة.

سوهاج: العظمى 41 درجة، الصغرى 25 درجة.

قنا: العظمى 42 درجة، الصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 41 درجة، الصغرى 28 درجة.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

من أهم ما يميز الطقس غدًا هو ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

هذا يعني أن المواطن في القاهرة قد يشعر أن الحرارة تصل إلى 37 أو 38 درجة رغم أن العظمى المسجلة هي 36 درجة فقط، نتيجة انخفاض قدرة الجسم على التبريد عبر التعرق في الأجواء الرطبة.



نصائح للتعامل مع الطقس غدًا

القيادة بحذر صباحًا بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق.

شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم للتعويض عن فقدان السوائل.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة (من 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا).

ارتداء ملابس قطنية فاتحة تعكس حرارة الشمس.

متابعة النشرات الجوية أولاً بأول لمعرفة أي تحديثات طارئة.

توقعات بانتهاء الموجة الحارة خلال أيام

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة حتى منتصف الأسبوع، ثم تعود للانخفاض التدريجي مع نهاية الأسبوع الجاري، وتنصح الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات اليومية لمعرفة آخر التطورات.