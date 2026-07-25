إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الزراعى أسوان/ القاهرة

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "كبوت" على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة أمام قرية الأعقاب، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعى أمام قرية الأعقاب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف للتعامل مع الحادث.

حادث

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة.

وقد باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية ، وتحرير محضر بالواقعة .