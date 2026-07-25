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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة مسابقة الأب القدوة تنهي أعمالها استعداداً لإعلان الفائزين

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
أ ش أ

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انتهاء أعمال اللجنة المركزية لمسابقة "الأب القدوة" من التصفيات النهائية للمسابقة في نسختها الحالية استعداداً لإعلان الآباء الفائزين وتكريم النماذج المضيئة في المبادرة التي أطلقتها الوزارة.

وعقدت اللجنة التي ترأس أعمالها المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الارثوذكسية ومجلس النواب و المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومؤسسة "ويل سبرينج"، ومبادرة "العالم يحتاج لأب" ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

واجتمعت اللجنة لتقييم قصص الآباء، بعد انتهاء مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية من انعقاد اللجان الخاصة باختيار الآباء على مستوى كل محافظة وتصعيد الترشيحات الخاصة بكل محافظة للقائمة النهائية للاختيار على مستوى الجمهورية.

وقد قامت اللجنة باستعراض 49 ترشيحا لأب قدوة تم تصعيدهم بعد انطباق الشروط من إجمالي 130 متقدما تم دراسة جميع الترشحات المنطبق عليها الشروط ومعايير الاختيار لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر للمديريات من خلال اللجان المحلية.

وانتهت اللجنة المركزية من أعمالها لاختيار 10 آباء فئة أب طبيعي وعدد 2 أب ضمن فئة أب لابن من ذوي الإعاقة ممن قدموا جهدا استثنائيا فى رعاية ودمج الابن فى المجتمع مع تميزه فى أحد المجالات الرياضية والعلمية - الفنية، وعدد 2 أب فئة أب لابن بديل قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين "كفالة من إحدى دور الرعاية"، كما سيتم تكريم 2 أب لابن من شهداء القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وتأتي هذه المبادرة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي دعما وتعزيزا للروابط الأسرية بين أفراد المجتمع وترسيخ دور الأب في الأسرة المصرية.

 وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقدم للمسابقة فى يونيو من العام الجاري لاختيار وتكريم 16 أب قدوة يمثلون نماذج ملهمة في تربية الأبناء ودعم الأسرة.

وتضمنت معايير الاختيار لفئة آب طبيعى أو أب لابن من ذوى الإعاقة تتضمن قصة عطاء متفردة تحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب ولا يقل سن الأب عن 50 عاما وحاصل على مؤهل مناسب متوسط على الأقل ، لا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر- اسوان) على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم وأهمية تشجيع الأبناء على العمل الخاص وتنفيذ مشروعات صغيرة، كذلك دعمهم في إطار المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع.

وبالنسبة لفئة الأب الكافل يعد من الشروط والمعايير حصول الابن البديل على مؤهل جامعي والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، ويفضل أن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين، وفي حالة زوج الأم يفضل وجود أبناء إلى جانب أبناء الزوجة وتفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوجة إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.

وزارة التضامن الاجتماعي الأب القدوة النماذج المضيئ

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