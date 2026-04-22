الزمالك يُجهّز طلبًا لتعديل توقيت نهائي الكونفدرالية حفاظًا على الجماهير | معلومات أولية

قال الإعلامي خالد الغندور، يترقب مسئولو نادي الزمالك وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتحديد توقيت مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في ظل عدم إخطار النادي حتى الآن بالتوقيت النهائي للقاء.

وكشف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن هناك معلومات أولية تشير إلى اتجاه كاف لإقامة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، إلا أن النادي لم يتلقَّ إخطارًا رسميًا يؤكد ذلك حتى الآن.

وأضاف أن إدارة الزمالك تترقب الخطاب الرسمي، مؤكداً أنه في حال تحديد المباراة في هذا التوقيت، سيتقدم النادي بطلب لتعديل الموعد، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الجماهير واللاعبين.

ويظل موقف الزمالك مُعلقًا حتى وصول الخطاب الرسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي سيحسم بشكل نهائي توقيت المباراة المرتقبة.