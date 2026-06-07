موسى التعظري يقود أحلام وآمال نشامى الأردن في المونديال

يشارك المنتخب الأردني لكرة القدم في كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخه، وستتجه الأنظار نحو موسى التعمري، النجم الذي يحمل أحلام "النشامى" في هذا الظهور الأول.

وأصبح الجناح الموهوب، الذي صنع اسمه في الملاعب الأوروبية ولفت الأنظار بمهاراته وسرعته الكبيرة، أحد أبرز ركائز المنتخب الأردني، وأحد اللاعبين الذين يعول عليهم الجمهور لقيادة الفريق نحو كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الأردنية.

وخلال مسيرته الدولية، خاض موسى التعمري 90 مباراة بقميص المنتخب الأردني، سجل خلالها 24 هدفا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل الحالي، خاصة بعد مساهمته الكبيرة في الإنجازات الأخيرة للمنتخب، وعلى رأسها بلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ.

ولد موسى محمد سليمان التعمري في 10 يونيو1997، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي شباب الأردن، حيث لفت الأنظار بسرعة كبيرة بفضل مهاراته الفردية وقدرته على المراوغة والاختراق.

ولم يكن التعمري بحاجة إلى وقت طويل لإثبات موهبته، حيث تم استدعاؤه إلى المنتخب الأول بعد ست مباريات فقط مع فريقه، في مؤشر واضح على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها.

وخلال فترته مع شباب الأردن، ساهم التعمري في التتويج بلقب درع الاتحاد الأردني عام 2016، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي الجزيرة عام 2017، حيث واصل التألق وشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2018، وتمكن من تسجيل ستة أهداف في عشر مباريات، كما ساهم في فوز فريقه بلقب كأس الأردن موسم 2017 / 2018.

وفي مايو 2018، بدأ التعمري رحلة الاحتراف الأوروبي عندما انضم إلى نادي أبويل القبرصي، في صفقة شكلت نقطة تحول في مسيرته.

وسرعان ما فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق، حيث ساهم في الفوز بلقب الدوري القبرصي موسم 2018 / 2019، كما توج بكأس السوبر القبرصي عام 2019، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي.

وواصل التعمري مسيرته في أوروبا عندما انتقل في أكتوبر2020 إلى نادي أوه لوفين البلجيكي، حيث قدم مستويات مميزة، وبرز كأحد أفضل اللاعبين في المراوغات خلال موسم 2022 / 2023، إلى جانب تسجيله ستة أهداف وصناعة هدف.

وفي عام 2023، كتب التعمري تاريخا جديدا للكرة الأردنية عندما انضم إلى نادي مونبلييه الفرنسي، ليصبح أول لاعب أردني يلعب في أحد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ونجح التعمري في ترك بصمة سريعة، حيث سجل هدفين في مرمى ليون خلال ثاني مبارياته في الدوري الفرنسي، ليصبح أول لاعب أردني يسجل في الدوري الفرنسي.