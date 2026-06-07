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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد هدفه في شباك السيليساو.. الأسطورة البرازيلية زيكو يوجه رسالة للنجم المصري زيكو

زيكو
زيكو
ياسمين تيسير

وجه نجم منتخب البرازيل السابق “زيكو”، البالغ من العمر 73 عاما، رسالة إلى لاعب منتخب مصر “مصطفى زيكو”؛ بعد هدفه في مرمى منتخب البرازيل.

وقال “زيكو”، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: “أبارك لمصطفى زيكو تسجيله هدفًا أمام البرازيل، تلقيت العديد من الرسائل التي أخبرتني بأن زيكو أحرز هدفا في شباك البرازيل، لكنني كنت أعلم أن المقصود هو اللاعب المصري الذي يحمل اسمي”.

وتابع النجم البرازيلي: “أتوجه بالشكر إلى والده على هذه اللفتة الرائعة بإطلاق اسمي عليه، وأتمنى أن يمنحه هذا الهدف دفعة قوية لمواصلة التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مشواره في كرة القدم”.

وخسر منتخب مصر أمام البرازيل  بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما أمس؛ استعدادا لكأس العالم.

زيكو منتخب مصر البرازيل

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