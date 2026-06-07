يديعوت أحرونوت: رصد 4 عمليات إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "في إطار إطلاق الصواريخ من إيران، رصد الجيش الإسرائيلي حوالي أربع عمليات إطلاق" صواريخ نحو إسرائيل.

وشن الجيش الإسرائيلي، غارة على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، في أول استهداف من نوعه للمنطقة منذ أشهر، ردًا على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن الجيش استهدف مقرات تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن العملية جاءت ردًا على هجمات استهدفت شمال إسرائيل.

من جانبه، هدد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بإطلاق النار على إسرائيل ردا على هجوم الجيش الإسرائيلي على حي الضاحية في بيروت.

وكتب في منشور على موقع "إكس ": "لقد كان الرد حازما ومؤلما على هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية، انظروا إلى سماء الأراضي المحتلة هذه الليلة."