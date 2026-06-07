مدن أمريكية تسجل أسرع ارتفاع في درجات حرارة الصيف خلال نصف قرن

كشف تحليل حديث لبيانات درجات الحرارة في الولايات المتحدة أن خمس مدن شهدت أسرع ارتفاع في درجات حرارة الصيف خلال العقود الخمسة الماضية، مع تصدر مدينة "رينو" بولاية نيفادا القائمة بفارق واضح، حيث ارتفعت درجات الحرارة فيها بأكثر من 11 درجة فهرنهايت منذ عام 1970.

أظهرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة "كلايمت سنترال" أن مدنًا أخرى مثل "بويسي" في ولاية أيداهو و"إل باسو" في ولاية تكساس، بالإضافة إلى "لاس فيجاس" في نيفادا و"سولت ليك سيتي" في ولاية يوتا، شهدت أيضًا زيادات ملحوظة تتراوح بين 6 و6.3 درجات فهرنهايت خلال الفترة نفسها.

واعتمد التحليل على بيانات 243 مدينة أمريكية كبرى، وبيّن أن نحو 97% من المدن التي شملتها الدراسة شهدت ارتفاعًا في درجات حرارة الصيف بين عامي 1970 و2025، بمتوسط عام بلغ حوالي 2.6 درجة فهرنهايت. كما لاحظت الدراسة زيادة في عدد الأيام شديدة الحرارة بنحو 22 يومًا مقارنة ببداية السبعينيات.

ويرجع الباحثون هذا الارتفاع إلى التغير المناخي بالأساس، إلى جانب التوسع العمراني السريع في مدن الغرب الأمريكي، حيث يؤدي استبدال المساحات الطبيعية بالطرق والمباني إلى زيادة تراكم الحرارة. وأكد خبراء أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة له تأثيرات صحية واقتصادية خطيرة، تشمل زيادة موجات الحر، وارتفاع المخاطر الصحية، وزيادة استهلاك الطاقة، مع تأثر الفئات الأكثر ضعفًا بشكل أكبر.