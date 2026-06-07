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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سقوط إريكسن خلال مباراة الدانمارك وأوكرانيا وإلغاء اللقاء

إريكسن
إريكسن
حسام الحارتي

انهار كريستيان إريكسن، لاعب منتخب الدنمارك، خلال مباراة ودية ضد أوكرانيا.
 

وكان إريكسن قد عانى من أزمة قلبية خلال مشاركة منتخب بلاده في يورو 2020 تسبّبت في فسخ عقده مع إنتر ليحمل بعد ذلك قميص برينتفورد قبل أن يلتحق في صفقة انتقال حرّ إلى قلعة "أولد ترافورد".
ثم انتقل عام 2025 إلى نادي فولفسبورغ الألماني. 

وقال الاتحاد الدانماركي لكرة القدم في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي "كريستيان إريكسن في حالة وعي ويتمتع بوضع مستقر في ظل هذه الظروف"، مضيفاً أن المباراة الودية قد أُلغيت.

وتعرض إريكسن لانهيار وفقدان للوعي خلال مباراة في بطولة أوروبا 2021 في كوبنهاجن، حيث خضع لعملية إنعاش قلبي رئوي أنقذت حياته، قبل أن يُزرع له لاحقاً جهاز لتنظيم ضربات القلب ومزيل للرجفان القابل للزرع.

ولم تنجح كل من الدانمارك وأوكرانيا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم هذا العام.

وسقط اللاعب البالغ من العمر 34 عاما أرضا في الدقيقة 64 من اللقاء، قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة بعد ذلك بربع ساعة.

وبعد تلقيه العلاج، نهض إريكسن وغادر إلى سيارة الإسعاف بنفسه. ووفقا لمعلّق الملعب نقلا عن وسائل إعلام دانماركية، فإن "إريكسن بحالة جيدة بالنظر إلى الظروف".

منتخب الدنمارك إريكسن أولد ترافورد أوكرانيا نهائيات كأس العالم

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