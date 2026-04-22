ناقد رياضي يكشف مصير معتمد جمال مع الزمالك عقب نهاية الموسم | فيديو

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد عن مصير معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، بعد انتهاء الموسم الحالي سواء من البقاء مع الفريق أو الرحيل.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «معتمد جمال هو قائد ثورة التصحيح مع الزمالك.. معتمد جمال كان جاي مدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي ولكن مع توالي المباريات وتحقيق الانتصارات استمر في قيادة الفريق».

وأشار محمود فؤاد إلى أن الزمالك وقع عقدًا مع معتمد جمال حتى نهاية الموسم بقيمة 650 ألف جنيه شهريًا إلى حد نهاية الموسم الحالي.

وأردف قائلًا: «معتمد جمال مكمل مع الزمالك إذا حقق لقب الدوري وكأس الكونفدرالية أو حتى إذا حقق بطولة من البطولتين، فيما سيرحل عن تدريب الفريق إذا خسر البطولتين».