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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أكاديمية الفنون ووزارة الاتصالات تبحثان بناء منظومة رقمية متكاملة لدعم الإبداع الطلابي

رئيس أكاديمية الفنون
رئيس أكاديمية الفنون
جمال الشرقاوي

​في خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الشامل، عقدت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، لقاءً موسعاً مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الأستاذة الدكتورة منى الصبان، مدير المدرسة العربية للسينما والتلفزيون؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تحديث البنية التحتية التقنية للأكاديمية.


​ويهدف هذا التعاون الطموح إلى تدشين منظومة رقمية متكاملة تدمج بين "التعليم الذكي المستدام" و"الاستثمار الفني"، وذلك عبر ربط البنية التحتية للأكاديمية بالسحابة الحكومية المؤمنة، بما يضمن أعلى معايير الأمان والسرية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.


​ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة قفزة نوعية داخل الأكاديمية، تشمل تفعيل منصات تعليمية تفاعلية لإدارة المحاضرات والامتحانات، إلى جانب تدشين بوابة إلكترونية محمية لعرض أفلام ومشاريع تخرج الطلاب بأعلى جودة. 


كما يسعى الجانبان إلى تعزيز ريادة الخريجين من خلال شراكات ومبادرات استراتيجية مع منصتي "Watch It" و"شاهد"، تهدف إلى رعاية الموهوبين وتسليط الضوء على إبداعات طلاب المعهد العالي للسينما.
 

​تأتي هذه الشراكة لتؤكد حرص أكاديمية الفنون على مواكبة أحدث الطفرات التكنولوجية، وتطويع الأدوات الحديثة في خدمة الفن، بما يضمن تقديم مخرجات إبداعية تليق بمكانة الأكاديمية العريقة محلياً وإقليميا.

التحول الرقمي الدكتورة نبيلة حسن المهندس رأفت هندي أكاديمية الفنون وزير الاتصالات وتكنولوجيا

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