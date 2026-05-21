قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشريح جثمان ياسمين ضحية خناقة جرمية مركز شباب الجزيرة
بعد شائعة تحوله جنسيا.. لؤي راغب علامة: الناس أصبحت تصدق أي شيء
مصادر عراقية تكشف تفاصيل القاعدة الإسرائيلية السرية في صحراء النخيب
مخالف وصادر له إزالة.. أول تعليق من محافظة الجيزة على هدم قصر بمنيل شيحة
كابو برازيلي ورقصة أنجولية وطيارة خصوصي.. 10 مشاهد مثيرة من تتويج الزمالك بالدوري
أسعار النفط ترتفع مجددا بعد تصريحات إيرانية جديدة بشأن مضيق هرمز
رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية قصوى لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية
بعد حجب صفحات كروان مشاكل.. هؤلاء ينتظرون نفس المصير لنشر محتوى خادش للحياء
القبض على عاطلين سرقا حقيبة من سيارة تعطلت على طريق القليوبية
وصول طائرة مساعدات إماراتية تحمل 100 طن إلى مطار العريش تمهيدًا لإدخالها إلى غزة
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
بيهرب كتير.. كواليس اصطحاب سيدة نجلها للمدرسة مكبلا بجنزير وقفل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«شارع الفن».. كيف تحاول أكاديمية الفنون إعادة الروح الثقافية إلى قلب القاهرة؟

فعاليات شارع الفن
فعاليات شارع الفن
جمال الشرقاوي

في محاولة لاستعادة الوجه الثقافي لوسط القاهرة، تعود مبادرة «شارع الفن» لتفتح المساحات العامة أمام الجمهور والفنون من جديد، عبر برنامج يومي متنوع تنظمه أكاديمية الفنون بشارع الشريفين، أحد الشوارع التاريخية التي طالما ارتبطت بالحياة المدنية والثقافية في العاصمة.


المبادرة، التي تنطلق فعاليات أسبوعها الثاني تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، تبدو أقرب إلى مشروع لإعادة اكتشاف العلاقة بين الشارع والفن، بعد سنوات طويلة من انحسار الأنشطة الثقافية في الفضاءات المفتوحة، وتحول معظم الفعاليات الفنية إلى قاعات مغلقة لا يصل إليها سوى جمهور محدود.

وتسعى أكاديمية الفنون من خلال هذه التجربة إلى نقل الفنون من المؤسسات الأكاديمية إلى الجمهور مباشرة، عبر عروض وورش وأنشطة تقام يوميًا من السادسة حتى التاسعة مساءً، في قلب القاهرة الخديوية، بما يسمح للمارة ورواد المنطقة بالتفاعل المباشر مع أشكال متعددة من الإبداع الفني والتراثي.

ويحمل برنامج «شارع الفن» تنوعًا واضحًا يجمع بين الفنون الشعبية والموسيقى والعروض التفاعلية والفنون التشكيلية، في محاولة لجذب شرائح مختلفة من الجمهور. 

فمن العروض التراثية، يعود «صندوق الدنيا» والأراجوز إلى الشارع مرة أخرى، ليستعيد الجمهور أجواء الفن الشعبي القديم، بالتعاون مع بيت السحيمي، بينما يقدم المعهد العالي للفنون الشعبية عروض التنورة والرقص الفلاحي بوصفها جزءًا من الهوية البصرية والتراثية المصرية.

وفي الجانب الموسيقي، تراهن الفعاليات على المزج بين المدارس المختلفة؛ إذ يشهد البرنامج عروضًا للغناء الشرقي والأوبرالي، إلى جانب «ميوزيكال نابوليتان» الذي يقدمه الدكتور أسامة علي، بما يعكس محاولة لخلق مساحة فنية مفتوحة لا تعترف بالحواجز التقليدية بين الفنون النخبوية والفنون الجماهيرية.

ولا تتوقف الفعاليات عند العروض الأدائية فقط، بل تمتد إلى الفنون التشكيلية، من خلال أنشطة الرسم والنحت والخزف والجرافيك والتصوير الفوتوغرافي والحفر والطباعة، بالتعاون مع نقابة التشكيليين، في حضور يهدف إلى تحويل الشارع نفسه إلى مساحة عرض حيّة ومفتوحة.

اللافت في التجربة أيضًا هو محاولة دمج الجمهور في صناعة الحدث، عبر إتاحة إبداء الآراء والمقترحات باستخدام رموز الاستجابة السريعة «QR Codes»، في خطوة تعكس رغبة منظمي المبادرة في تطوير الفعاليات اعتمادًا على التفاعل المباشر مع الزوار، بدلًا من الاكتفاء بالنموذج التقليدي للعروض الثقافية.

وتأتي مبادرة «شارع الفن» في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة إحياء وسط القاهرة ثقافيًا وفنيًا، خصوصًا بعد تراجع حضور الأنشطة الجماهيرية في الشارع العام خلال السنوات الأخيرة، لذلك تبدو التجربة محاولة لإعادة الفن إلى الناس خارج القاعات المغلقة، وإحياء فكرة أن الشارع يمكن أن يتحول من مجرد ممر يومي مزدحم إلى مساحة للحوار والجمال والتفاعل الإنساني.

وبين الموسيقى والتراث والعروض الشعبية والفنون البصرية، يحاول «شارع الفن» أن يعيد إلى وسط القاهرة شيئًا من روحه القديمة، حين كانت الثقافة جزءًا من الحياة اليومية للمارة، لا نشاطًا معزولًا خلف الجدران.

الوجه الثقافي شارع الفن أكاديمية الفنون شارع الشريفين الشوارع التاريخية الدكتورة نبيلة حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ياسمين الخطيب

القلعة البيضاءُ تنشدُ لحنها.. ياسمين الخطيب تحتفل بتتويج الزمالك

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات بالبورصة لـ 15 يونيو

جهاز مستقبل مصر

شراكة حكومية لتطوير البحيرات وتعزيز الأمن الغذائي في مصر

البورصة المصرية

البورصة المصرية تعلن إجازة عيد الأضحى من 26 مايو حتى 31 مايو

بالصور

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد